Washington Wizards verso il trasferimento: la capitale federale sarà senza franchigia NBA

Il proprietario delle franchigie della capitale federale Ted Leonsis, a capo di Washington Wizards della NBA e Washington Capitals della NHL, ha deciso di spostare le sue squadre nella zona di Alexandria, nel nord della Virginia.

Il sindaco di Washington ha deciso che per rinnovare e allargare la Capital One Arena è disposto a mettere sul piatto al massimo 500 milioni di dollari, mentre la proprietà ne vuole almeno 600. Da qui la scelta di muovere le due franchigie lontano dal District of Columbia.

Leonsis ha l’accordo per usare la Capital One Arena di Washington fino al 2027 e l’obiettivo della proprietà è quella di spostare definitivamente le due franchigie nella nuova casa di Alexandria dal 2028. I lavori dovrebbero iniziare il prossimo anno.