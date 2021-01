Wendell Carter jr, altra stagione sfortunata: out un mese

Wendell Carter jr continua ad avere problemi fisici. Per ultimo una forte contusione sul quadricipite in allenamento per “colpa” di Denzel Valentine. Il centro #34 resterà fuori almeno un mese, lo rivedremo solo a fine febbraio: è la terza stagione, su tre, che salta tante partite le 44 del primo anno e 43 (su 65) del secondo. Ci sarà più spazio per Daniel Gafford, che ha una grossa occasione visto che il suo contratto per la prossima stagione non è garantito.

Per Orlando, invece, non ci sono anche tempistiche per i rientri di Aminu e Okeke. Il rookie potrebbe puntare ad un rientro tra circa 7/10 giorni, mentre il veterano non gioca da quasi un anno e ha bisogno di riprendere il ritmo gara, ma non tornerà prima di due settimane almeno.

I Boston Celtics preserveranno la salute di Kemba Walker facendogli giocare solo una delle due gare dei back-to-back. Sarà così per tutta la stagione.