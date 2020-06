Wes Unseld si è spento a 74 anni

Wes Unseld si è spento nella notte a 74 anni, “peacefully” come annunciato dalla famiglia, anche se da tempo non stava bene.

“The Wide U” ha vinto il titolo ’78 con i Bullets, e ha poi perso la finale successiva contro i Sonics. In quelle Finals vinse anche il premio di MVP.

Lui e Chamberlain furono gli unici giocatori della storia a vincere MVP della stagione e Rookie of the Year nella stessa stagione (1968/69) chiusa con l’inserimento, ovviamente, anche nel primo quintetto All-Rookie e All-NBA. Fu il miglior rimbalzista nel ’75 con 14.8 carambole di media, mentre l’anno seguente ebbe la miglior percentuale al tiro di tutta la NBA (56.1%)

Per 5 volte All Star, venne inserito nella Hall of Fame di Springfield nel 1988.

Il suo #41 è ritirato dagli Wizards, anche se non ha mai giocato con il nuovo soprannome della franchigia: alla sua epoca erano Bullets, anche se all’inizio fu Baltimora, poi un anno Capitol ed infine Washington.

Era nato nel marzo 1946 a Louisville, città dove frequentò sia l’High School che il college prima di sbarcare nella NBA.