Russell Westbrook è guarito e ha il via libera per volare ad Orlando, dove arriverà tra poco. Dovrà sostenere due test nel giro di 24 ore e devono essere obbligatoriamente negativi, altrimenti dovrà tornare a casa di nuovo.

Nel frattempo, Pat Connaughton dei Bucks ha lasciato la “bolla” dopo essere risultato positivo. È asintomatico e sta bene, ma sicuramente salterà l’inizio della ripresa NBA. Probabile che tornerà in campo, se sarà tutto ok, per il primo turno Playoffs.