Westbrook torna a OKC da avversario, Presti: “Sarà un momento unico”

Stanotte i Thunder ospitano i Rockets alle 3.30 ora italiana. È questa la prima volta in cui Russell Westbrook tornerà alla Chesapeake Arena da avversario. Il GM Presti ha voluto pubblicare una nota con parole di affetto verso la ex stella dei Thunder passato in estate a Houston.

“Russell Westbrook ha dato ai Thunder e a tutta la comunità di Oklahoma City tutto quello che aveva per oltre un decennio. Arrivò qui quando la sua carriera e tutta la nostra organizzazione stava partendo completamente da zero. Russell è stato al centro di moltissimi ricordi dei nostri tifosi, ma sono state il suo attaccamento alla maglia, la cattiveria agonistica e la sua dedizione che hanno contribuito a creare l’eredità che Russell ci ha lasciato qui a Oklahoma City. Sarà un momento unico quando tornerà sul parquet della Chesapeake Arena, sarà la possibilità per molti di noi di omaggiare qualcuno che verrà per sempre ricordato nella storia della nostra città”.