Ad inizio stagione alcune squadre era ampiamente accreditate per un posto nei playoff, stiamo parlando della top 4 ad est e la top 6 a ovest. Dopo l’articolo sulla Eastern Conference ci concentreremo sulla corsa per i playoff della Western Conference, tralasciando le prime cinque squadre che sembrano ormai sicure di un posto ai playoff, anche se i Lakers sono solo a +2W sul sesto posto.

Dallas Mavericks (6° posto)

– Aspettativa: Playoff

– Pronostico: 1°Turno

Partenza un po’ difficile per la squadra di Carlisle, complici le brutte percentuali di Doncic ad inizio stagione e la svogliatezza in fase difensiva di Porzingis. Con l’andare della stagione il duo ha cambiato marcia offensiva anche se in difesa le lacune permangono. L’acquisizione di Melli può essere un’arma in più per la panchina. L’affidarsi perlopiù a Doncic (29-8-9), basterà per avanzare nei playoff? Probabilmente no, ma siamo sicuri che la squadra che incontrerà Dallas dovrà sudare sette camicie.

Portland Trail Blazers (7° posto)

– Aspettativa: Playoff

-Pronostico: Play-in

Portland ha giocato due mesi senza Nurkic e McCollum e con un Lillard magistrale era riuscita a mantenere le posizioni di vertice nella Western Conference. Poi la trade per Powell avrebbe dovuto portare pericolosità e punti dalla panchina, ma coach Stotts lo preferisce in quintetto, limitando anche le opzioni offensive di Lillard e CJ. Dopo cinque vittorie in 15 partite ad aprile, i Blazers sono chiamati ad un salto importante: il play-in è al sicuro, ma ora lotteranno per avere il fattore campo: vista la situazione attuale, difficile riescano a scalzare i Mavericks per il 6° posto.

Memphis Grizzlies (8° posto)

– Aspettativa: Play-in

– Pronostico: Play-in

La squadra del Tennessee continua a girare sui suoi standard nonostante un roster giovane, capace di dimostrare inaspettata maturità. A brillare maggiormente troviamo Ja Morant, Rookie of the Year della scorsa stagione, che continua ad infiammare gli animi con le sue strabilianti schiacciate e Brandon Clarke che sta facendo mangiare le mani a chi decise di non prenderlo nello scorso draft. E finalmente è tornato anche Jaren Jackson Jr. dopo oltre 8 mesi di stop. Mercato silenzioso dove l’unica mossa è stato il buyout di Gorgui Dieng che si è accasato agli Spurs. La marcia ai playoff si prospetta non facile ma di Memphis ne sentiremo parlare negli anni a venire.

San Antonio Spurs (9° posto)

– Aspettativa: Fuori dai Playoff

– Pronostico: Play-in

Dopo l’assenza storica dai playoff della bolla, la squadra allenata da Gregg Popovich, che ha da poco raggiunto il traguardo delle 1300 vittorie in carriera, si è rimessa in carreggiata, lavorando forte sulla difesa e dando spazio ai giovani, come raramente era successo. Parlando di giovani è impossibile non citare il miglioramento offensivo di Dejounte Murray, che finalmente dimostra di poter essere affidabile e continuo. Keldon Johnson sta trovando molti minuti data la sua abilita ad attaccare il ferro spesso subendo contatto. Il mercato ha visto l’arrivo già citato di Dieng e la partenza di LaMarcus Aldridge verso Brooklyn, che poi è stato costretto al ritiro. Non sappiamo quanto questo ritmo sia sostenibile ma è sempre bello vedere San Antonio dove conta.

Golden State Warriors (10° posto)

– Aspettativa: fuori dai Playoff

– Pronostico: Playoff, tramite play-in

Inizio lampo per i Warriors, coadiuvato dall’ottima vena di Curry, poi è arrivata una serie di risultati non continui. Il punto più basso si è verificato con la sconfitta disastrosa contro i Toronto Raptors. Come ogni lungo a inizio carriera Wiseman ha faticato a trovare la continuità e da quando si è infortunato – fuori per il resto della stagione – Golden State gioca anche meglio. Se le prestazioni incredibili del due volte MVP Stephen Curry continueranno ancora per una decina di partite, i Warriors potranno puntare al fattore campo favorevole nel play-in: ma anche non dovessero avercelo, mai scommettere contro il #30…

Si preannuncia un’estate esplosiva per l’ex squadra di Oakland, vista la scadenza di Kelly Oubre, che non sembra molto amato dallo spogliatoio, e la possibile scelta da Minnesota se andrà fuori dalle prime 3 (se rientrerà in top-3 allora resta a Minnesota quest’anno, ma andrà agli Warriors nel draft 2022 e sarà unprotected).

New Orleans Pelicans (11° posto)

– Aspettativa: Play-in

– Pronostico: fuori dal play-in

In un periodo della Lega dove molte squadre cercano di acquisire delle superstar su cui costruire, i Pelicans si trovano in un’ottima situazione, data la presenza a roster di Brandon Ingram e Zion Williamson. La stagione dei “pellicani”, nonostante il contributo dei due giocatori appena citati, non può che essere definita come deludente, vuoi per il modo di giocare “un po’ retrò” di Van Gundy, vuoi per un nucleo di giocatori non compatibili tra di loro. Rispetto alla scorsa stagione la sostituzione di Holiday e Favors si è dimostrata una scelta errata.

Sacramento Kings (12° posto)

– Aspettativa: Fuori dai Playoff

– Pronostico: Fuori dai Playoff

Non ci si aspettava molto dalla stagione dei Kings e infatti la squadra non sta brillando particolarmente. Le uniche note positive sono il più volte premiato come Rookie of the Month Tyrese Haliburton e De’Aron Fox che quest’estate ha giurato fedeltà (per i prossimi 5 anni) alla squadra che manca ai playoff dal 2006. Altri giocatori che si stanno facendo vedere sono Buddy Hield (più giovane giocatore di sempre a raggiungere quota 1000 triple in carriera) e Harrison Barnes più volte accostato ai Celtics ma alla fine restato nella capitale californiana. Possiamo dire che Sacramento si trova in un limbo, dal quale potranno uscire grazie alla maturazione di giovani ancora acerbi ma pieni di potenziale.