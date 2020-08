Will Barton non migliora, lascia Orlando per le cure

I Denver Nuggets potrebbero aver perso Will Barton per il resto della stagione. Il suo ginocchio sinistro continua a dargli fastidio e ha lasciato la “bolla” per fare ulteriore visite e trattamenti specialistici.

L’ultima sua apparizione risale al 27 luglio, ultima partita di esibizione prima della ripresa della stagione. Infatti non è mai sceso in campo in nessuna delle successive dieci partite ufficiali (8 di regular season più due di Playoffs). Il rischio che abbia già terminato la stagione è alto, ma i Nuggets sperano ancora in un suo rientro nei turni successivi (se li passa).

Quest’anno ottimi numeri per Barton, con 15.1 punti, 6.3 rimbalzi e 3.7 assist, con il 38% dall’arco. Ha un altro anno di contratto (13.7M), più player option da 14.7M per il 2021/22.