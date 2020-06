Wilson Chandler non giocherà la ripresa, Justin Anderson al suo posto

Wilson Chandler ha annunciato che non giocherà la ripresa NBA a Orlando con i suoi Brooklyn Nets. Il suo sostituto è Justin Anderson, che aveva già vestito la maglia di Brooklyn quest’anno per un periodo di 10 giorni, durante i quali aveva disputato tre scampoli di partite.

Chandler ha detto di voler stare con la famiglia, oltre ad avere paura per la sua salute tra Covid-19 ed infortuni. Per lui circa 6 punti e 4 rimbalzi di media nelle 35 partite stagionali, dopo aver saltato le prime 25 per squalifica.

È il quinto a decidere di non andare ad Orlando, dopo Bertans, Bradley, Cauley-Stein ed Ariza. Per infortunio, Brooklyn non avrà a disposizione nemmeno le due stelle Irving e Durant, oltre al giovane centro Claxton.