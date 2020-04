Wunderkid, la storia di Dirk Nowitzki – Il Podcast Gli Elefanti parte con la seconda serie

Wunderkid è la storia del miglior cestista europeo di ogni tempo, celebrità milionaria

acclamata su entrambe le sponde dell’oceano, ma è anche il percorso di un uomo che è

riuscito a rimanere sempre fedele a se stesso. In un arco temporale che va dai primi anni

novanta ai giorni nostri, la vita e la carriera di Dirk Nowitzki si intrecciano lungo un

susseguirsi di conquiste, vittorie, delusioni, sconfitte e scelte mai banali.

Questa nuova stagione proposta da Gli Elefanti è anche la storia della Germania, un

paese che scopre il gioco della pallacanestro e se ne innamora.

Le puntate andranno online a partire dal 27 aprile 2020 a pubblicazione settimanale.

Nelle quattro puntate di Wunderkid c’è anche molto altro: Kurt Vonnegut e il deserto

australiano, Karate Kid e Michael Schumacher, Marte e la luna, Mission Impossible e il

fisco tedesco, le Olimpiadi di Pechino 2008 e Donald Trump, la birra bavarese e Fabio

Grosso, assoli di sassofono e David Hasselhoff.

Gli Elefanti confermano la loro organizzazione con il progetto grafico firmato da

Francesco Poroli, illustratore milanese; la sigla e colonna sonora sono di Giovanni

Battagliola, musicista bresciano; la voce della sigla è di Mirco Roppolo, dj e speaker di

Radio3Network; il racconto è a cura di Dario Costa e Dario Ronzulli.

Le puntate di Wunderkid saranno disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e I Tunes con

cadenza settimanale, a partire dal 27 aprile.

Canali di ascolto

SPREAKER https://cutt.ly/WyaVvfu

SPOTIFY https://cutt.ly/nya1eP1

YOU TUBE https://cutt.ly/WyaVbcU

I TUNES https://cutt.ly/PtiOVBU

Il Progetto

Gli Elefanti è un podcast che parte dal desiderio di trovare un racconto sportivo diverso.

Dario Costa e Dario Ronzulli, entrambi addetti ai lavori nel settore, hanno dato vita a

questo progetto con l’ambizione di creare esattamente quello che in Italia, al momento,

non avevano trovato e che loro avrebbero voluto ascoltare.

La scelta ha privilegiato la formula del podcast perché si sposa alla perfezione con la

voglia di raccontare attraverso parole, canzoni, frammenti storici e interviste.

I temi centrali sono storie di sport, ma anche tutto quanto accadeva nel frattempo, la

musica, i cambiamenti sociali, il cinema, la televisione e la letteratura.

I fondatori

Dario Costa collabora con L’Ultimo Uomo, Sporting News, FIBA Basketball, Barracuda

Style e Rivista Ufficiale NBA. È stato autore delle due edizioni 2016/17 e 2017/18 della

‘Guida NBA’ per Baldini & Castoldi. È relatore del Corso di Scrittura Sportiva organizzato

dalla Scuola del Libro di Roma.

Dario Ronzulli è giornalista professionista. La sua carriera si svolge soprattutto in radio

prima con Radio Siena e Radio Sportiva, ora con Radio Bologna Uno come radiocronista

della Virtus Bologna. Ha seguito, come inviato, Europei di basket, Final Four di Eurolega e

finali di Champions League oltre all’Europeo Under 21 nel 2019. Collabora con Tuttosport,

Tuttomercatoweb, L’Ultimo Uomo e Fantacalcio.it

Link Utili

