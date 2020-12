Zach Collins si opera: non ci sono tempistiche sul rientro

Non c’è pace per Zach Collins. Il lungo dei Blazers è stato fuori tanti mesi la scorsa stagione a causa di un infortunio alla spalla che l’ha costretto ad operarsi.

Poi a settembre un’operazione alla caviglia sinistra a causa di una frattura da stress al malleolo mediale, per essere pronto al via di questa stagione. Ma non ha recuperato bene ed è costretto a tornare sotto i ferri. I Blazers hanno detto che non ci sono tempistiche per il ritorno e Zach Collins verrà rivalutato di settimana in settimana.

Il 23enne sarà restricted free agent a fine stagione. In 154 presenze con Portland ha tenuto medie di 5.7 punti e 4 rimbalzi.