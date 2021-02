Zion su Melli: “Un vero professionista”

Dopo la gara vinta al supplementare dai suoi New Orleans Pelicans contro i Boston Celtics, Zion Williamson ha detto la sua sul compagno di squadra Nicolò Melli, autore di 3 punti in 17 minuti di gioco tra quarto periodo e overtine.

Le parole di Zion: “Melli viene al lavoro ogni giorno, lui è un professionista tra i professionisti. Fa sempre tutto in maniera professionale, mi dà sempre consigli dalla panchina. Se lui vede qualcosa che io non riesco a vedere dal campo, me lo spiega quando mi avvicino alla panca. Melli è sempre pronto, vederlo entrare in campo e fare quello che ha fatto non è una sorpresa per me.”

Melli, al suo secondo anno in NBA, in questa stagione sta trovando pochissimo spazio all’interno delle rotazioni dei Pelicans, in tutto il mese di febbraio prima di ieri aveva giocato poco più di 10 minuti in totale. Speriamo che coach Van Gundy lo tenga più in considerazione dopo il buon impatto che ha avuto contro Boston.