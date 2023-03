Perché l’NBA è il campionato più spettacolare di basket: curiosità e record

Da quando Michael Jordan ha calcato i campi dell’NBA, il basket è diventato uno degli sport più seguiti al mondo e non è soltanto del numero 23 il merito ma anche di altri campioni che hanno contribuito alla causa.

Basta analizzare il palinsesto dei siti sportivi come Betfair news, per comprendere come determinati record abbiano cambiato per sempre la storia della quote di basket NBA, ma non finisce qui, perché sono tantissime le curiosità su questo sport. Scopriamole insieme in un viaggio verso l’ultimo canestro nell’ultimo secondo.

La data in cui è nato il basketball

In principio questo sport era conosciuto come Basketball, termine poi abbreviato, e la data precisa della prima partita risale al 15 gennaio 1891, quando un professore di educazione fisica dettò le regole di questo particolare allenamento per i giocatori di football durante l’inverno: il basket è nato negli Usa ad opera di James Naismith.

Record di punti in una partita

Era il 2 marzo 1962 quando Wilt Chamberlain con i Philadelphia Warriors realizzava 100 punti in una sola gara, contro i New York Knicks, suo anche il record di punti realizzati in un tempo, 59, sempre nella stessa gara. Per quanto riguarda il record di punti realizzati in un quarto, è Klay Thompson a detenere il primato con 37 punti segnati nel terzo quarto di Golden State Warrios – Sacramento Kings. Era il 23 gennaio del 2015.

Il giocatore più alto e quello più basso

Agli antipodi ci sono due atleti passati alla storia per la loro statura, sicuramente determinante nel mondo del basket ma non fondamentale.

L’atleta più alto è Suleiman Ali Nashnush, cestista libico che toccava i 2 metri e 46 centimetri, il più basso è Tyrone Muggsy Bougues con i suoi 160 centimetri, ha giocato fino al 2001 nella NBA.

Record di punti assoluto

I record assoluti influenzano le quote delle scommesse NBA e circa un mese fa James LeBron ha smontato il record assoluto di Kareem Abdul Jabbar, diventando il cestista ad aver realizzato più punti in carriera: 38390 (statistica aggiornata al 10 febbraio 2023).

Migliore media realizzativa all time

Questo record mette in relazione i punti segnati in carriera con il numero di gare disputate, sotto molti aspetti e punti di vista è il record all time più importante per determinare quanto un giocatore sia forte dal punto di vista realizzativo.

Il miglior cestista per media punti in carriera è Michael Jordan, con una media realizzativa di 30,12 punti a partita. Segue al secondo posto Wilt Chamberlain con 30,07 punti, che detiene anche la migliore media in una stagione, quella del 1961 – 62 in cui realizzò 50,4 punti in media ogni gara.

L’autocanestro più famoso di tutti i tempi

Nel 1962 venne introdotta una regola nel basket, secondo cui, un autocanestro per essere valido, deve essere involontario. Questo perché nello stesso anno, nel match Ignis Varese – Real Madrid, gli iberici per evitare i supplementari fecero harakiri con un autocanestro: il più famoso di tutti i tempi.