Asfaltata storica per i Los Angeles Clippers! I Dallas Mavericks vincono di 51 punti!

Incredibile in NBA tra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks.

Che l’andazzo fosse visibile sin dall’inizio era chiaro, grazie ai 50 punti di scarto all’intervallo, ma onestamente nessuno si immaginava un’imbarcata così importante subita dai Los Angeles Clippers. La squadra di Ty Lue si presenta a questa sfida senza Kawhi Leonard, infortunato dopo un tremendo colpo subito nell’ultima partita disputata. Luka Doncic e compagni passeggiano sui Clippers dal primo all’ultimo minuto, contro una squadra irriconoscibile.

L’ex fenomeno del Real Madrid sfiora la tripla doppia, mancata solo per il riposo nella seconda parte di gara, con 24 punti, 9 rimbalzi e 8 assist. Ottime anche le prestazioni di Tim Hardaway Jr. e Josh Richardson con 18 e 21 punti a testa rispettivamente. Nulla da salvare in una notte orrenda per i Los Angeles Clippers. Che sia un episodio singolo o è a pronto a scattare il campanello d’allarme in casa Clips?

Sconfitta peggiore della storia per i Los Angeles Clippers quella di stasera. Per i Dallas Mavericks invece il record di punti di scarto nell’intervallo ed è la seconda vittoria di sempre per scarto della franchigia.

LOS ANGELES CLIPPERS – DALLAS MAVERICKS 73-124 (13-36, 14-41, 30-27, 16-20)

MVP BasketInside – Luka Doncic.

LOS ANGELES CLIPPERS: Ibaka 13, Batum 4, Beverley 2, George 15, Kennard 7, Patterson, Kabengele 5, Zubac 10, Oturu 4, Jackson 8, Williams, Mann 4, Coffey 1, All: Lue.

DALLAS MAVERICKS: Finney-Smith 8, Powell 4, Doncic 24, Hardaway 18, Richardson 21, Johnson 5, Kleber 5, Iwundu 6, Marjanovic 4, Cauley-Stein 9, Burke 5, Brunson 11, Terry, Green 4, All: Carlisle.