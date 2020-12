Christmas Recap Inside: gli Warriors durano un tempo, Bucks sul velluto

Primo quarto caratterizzato dalla grande confusione in attacco dei Warriors (7/28 dal campo), che dimostrano di essere ancora un cantiere aperto; tutto il peso dell’attacco è sulle spalle di Curry (1/5 dal campo) che deve vedersela con un mastino come Jrue Holiday e con tutte le attenzioni della difesa di Budenholzer. Dall’altra parte i Bucks sembrano nettamente più avanti a livello di squadra e colpiscono dall’arco con buona precisione (5/8). I primi 12 minuti si concludono sul 33-25.

Il secondo parziale si apre con un parziale di 10-3 dei Warriors, che provano a rientrare in partita. I Bucks inizialmente risultano più imprecisi dall’arco, ma sale poi in cattedra Middleton, per il quale la difesa di Kerr non ha soluzioni. Andrà al riposo lungo con 21 punti segnati. I segnali positivi per Golden State arrivano da James Wiseman, che difensivamente si trova accoppiato con Antetokoumpo e non sfigura affatto (1/6 al tiro per il greco). Una tripla di Curry manda le squadre al riposo sul 66-56 (4/10 al tiro per il figlio di Dell).

Al ritorno dall’intervallo anche le poche cose positive fatte vedere dagli Warriors sembrano svanire; Wiggins e Oubre non entrano mai in partita (15 punti in due con 7/28 dal campo) e Curry è braccato dalla difesa dei Bucks, che iniziano a scavare il solco. I ragazzi della baia in attacco sono particolarmente imprecisi (34% dal campo e 22% da tre punti) e subiscono tanto – troppo – in contropiede. Middleton non sbaglia un tiro e confeziona anche un gioco da quattro punti; saranno 31 i suoi punti in appena 26 minuti di gioco. Il finale del parziale è 100-76.

L’ultimo periodo è pura passerella, con i titolare che non trovano più il campo. Da segnalare soltanto un paio di notevoli giocate atletiche da parte di Thanasis Antetokoumpo e Wiseman.

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors 138-99 (33-25, 33-31, 34-20, 38-29)

MVP: Khris Middleton, con pochi dubbi. 31 punti e 5 assist con 10/15 al tiro, 6/8 da tre e 5/5 ai liberi.