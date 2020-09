Dominio Lakers! Anthony Davis e LeBron James annullano James Harden e volano sul 3-1

Non c’è storia in questa gara 4 tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets. I ragazzi di Frank Vogel vincono nettamente e allungano la serie verso un 3-1 che mette i Rockets spalle al muro.

Partono subito forte i Lakers, con Anthony Davis che è il vero problema per i Rockets. L’ex giocatore dei Pelicans domina in lungo e in largo nel pitturato, “abusando” dello small ball degli avversari, ritrovandosi spesso in post basso contro le guardie avversarie. LeBron James gioca con la solita leadership, attendendo la partita e cercando di mettere più in ritmo possibile i compagni. Grande impatto dalla panchina per Rajon Rondo, in versione Playoffs. 11 punti, 10 rimbalzi e 8 assist per l’ex Celtics, autore dell’ennesima ottima prestazione in questa serie.

I Lakers spingono sul pedale dell’acceleratore, chiudendo il primo tempo sul +16. Il domino dei gialloviola sotto canestro è imbarazzante (52 rimbalzi contro 26). Frank Vogel si adatta a D’Antoni, scegliendo di non impiegare per nemmeno 1 minuto in campo i suoi due centri (Dwight Howard e JaVale McGee), ottenendo grandi risultati. Se per i Lakers c’è l’ottimo apporto del “supporting cast”, con il già citato Rondo autore di una super partita ed Alex Caruso (16 punti per lui e minuti importanti in campo), non è così per i Rockets. James Harden è la delusione di questa gara 4, spesso fuori dal gioco, annullato dalla difesa losangelina. Il Barba segna 16 dei suoi 21 punti dalla lunetta, chiudendo con pessimo 2 su 11. Russell Westbrook segna la maggior parte dei suoi punti nel finale (25 alla fine per lui), quando oramai è troppo tardi. I Lakers si rilassano troppo nel finale, rischiando qualcosa in più del dovuto, ma la serie vola sul 3-1.

Houston è spalle al muro, senza sapere se avrà a disposizione Danuel House per gara 5, in programma sabato notte.

LOS ANGELES LAKERS – HOUSTON ROCKETS 110-100 (serie 3-1)

Lakers: A.Davis 29 (12 rimbalzi), L.James 16 (15 rimbalzi e 9 assist), A.Caruso 16, R.Rondo 11 (10 rimbalzi e 8 assist).

Rockets: R.Westbrook 25, J.Harden 21 (10 assist), E.Gordon 19, A.Rivers 14.