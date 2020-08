Doncic solo sull’isola: Kawhi Leonard conduce i Clippers al secondo turno!

I Clippers partono forte, ma pian piano Dallas entra in partita. Spesso Leonard si accoppia difensivamente con Doncic e riesce a limitarlo parecchio. Morris sbaglia pochissimo, ma poi incappa in un flagrant-2 (dopo la “porcata” di gara-5) che ha concluso la sua gara in anticipo. Primo quarto che si chiude sul 34-29 Mavericks.

Nel secondo JaMychal Green e le stelle Leonard – George trascinano i Clippers fino al +8, ma Dallas resta aggrappata al match. Hardaway sbaglia triple apertissime (0/6 da 3 all’intervallo) ma con Doncic i Mavs sono ancora lì: Kleber manca il bersaglio sulla sirena, Clippers avanti 57-51 a metà gara.

La ripartenza è tutta appannaggio dei Clippers che con un 12-1 scappano a +17, con le prove tecniche di fuga decisiva grazie a Leonard e Zubac. Il #77 Doncic è nervoso e dopo un fallo in attacco si vede fischiato pure il tecnico. Shamet fa +20 e coach Carlisle è costretto a fermare con un altro timeout, i Mavericks sono alla corda. Doncic segna 9 punti filati per chiudere il periodo, Mavs che tornano fino al -11 (85-74) e provano a tenere viva la contesa.

I Mavericks prendono forza e con Finney-Smith e lo stesso Doncic – unici due in doppia cifra con 16 e 34 rispettivamente – tornano fino a -6 sul 88-82 Clippers a 9′ abbondanti dalla fine. Kawhi rientra e non sbaglia più nulla segnando 8 punti di fila e poi le due bombe di Jackson fanno partire di fatto i titoli di coda sul match e sulla serie: +16 Clippers a 5′ dalla fine. I losangeleni controllano e vincono 111-97, passando il turno: i Clippers chiudono la serie 4-2 e ora attendono la vincente di Denver-Utah, con i Jazz che conducono 3-2 (gara-6 è in programma oggi alle 2.30)

Per i Mavericks un’ottima stagione, vissuta con la consacrazione di Doncic e il bel connubio con Porzingis, finché è durato.

Los Angeles Clippers @ Dallas Mavericks 111-97 (serie 4-2)

Parziali: 29-34, 57-51, 85-74

Clippers: Leonard 33+12+7+5, George 15+10+7, Zubac 15+10, Jackson 14

Mavericks: Doncic 38+9+9, Finney-Smith 16, Hardaway 10