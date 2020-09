Gallinari e Paul decisivi! Thunder e Rockets volano a gara-7

Dopo le prime due partite sembrava che Houston potesse dominare la serie, invece i Thunder hanno avuto il merito di non mollare mai.

In gara-6 le due squadre hanno battagliato dall’inizio alla fine, con un vantaggio mai scollinato oltre la doppia cifra (+9 Rockets subito polverizzato da un parziale OKC). E se arrivi in volata sai che puoi contare su Chris Paul, miglior clutch player della NBA: 13 dei suoi 28 punti sono arrivati proprio nell’ultimo periodo, compresi i liberi del vantaggio a 13″ dalla fine. Altri due bersagli dalla lunetta di Gallinari hanno chiuso il conto 104-100. Houston guidava di 6 punti a 4′ dalla fine ma lì Chris Paul non ha più perdonato, con due triple (contestate) e due rubate, oltre ai liberi del vantaggio già menzionati per chiudere un parziale di 12-2 che ha condotto i Thunder al successo.

Gara-7 è in programma mercoledì notte alle 3.00 italiane. Chi vince affronterà i Lakers al secondo turno.

Houston Rockets @ Oklahoma City Thunder 100-104 (serie 3-3)

Rockets: Harden 32, Covington 18, Westbrook 17, House 12

Thunder: Paul 28, Gallinari 25, Dort 13, Schröder 12