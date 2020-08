Incontenibile Jamal Murray! 50 punti e Denver aggancia gara-7

I Denver Nuggets sono ancora vivi! Sotto 3-1 sembrava ormai fatta per degli Utah Jazz al limite della perfezione, nonostante le assenze. E invece ecco Jamal Murray, incontenibile, che segna 47.3 di media nelle ultime tre: altra vittoria per Denver che ora porta tutto a gara-7, in programma martedì notte alle 2.30 italiane.

Utah parte meglio ma nel secondo quarto fatica e Murray con 14 punti dà un vantaggio in doppia cifra ai suoi Nuggets, prima del mini parziale avversario (61-56 Denver all’intervallo). Nella ripresa si accende la battaglia tra Mitchell (chiuderà a 44 con 9 triple) e proprio il canadese, ma alla fine il #27 dei Nuggets accelera nell’ultima frazione – finale 119-107 – e porta i suoi alla decisiva gara-7. Per Denver sarà la terza serie consecutiva che finisce alla “bella” dopo gli Spurs (vinta) e i Blazers (persa).

Denver Nuggets @ Utah Jazz 119-107 (serie 3-3)

Nuggets: Murray 50, Jokic 22, Grant 18, Morris 10

Jazz: Mitchell 44, Conley 21, Clarkson 11, Gobert 11+11, Niang 10