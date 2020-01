Kawhi Leonard è impressionante, i Clippers sbancano Dallas

Solo una partita stanotte, con le uniche due squadre non impegnate ieri nel Martin Luther King Day. Grande partita all’American Airlines Center di Dallas, con i Clippers di un sontuoso Kawhi Leonard ancora vincenti. Decisivo Shamet nel finale, poi Hardaway sbaglia di poco la tripla della parità. I liberi di Doncic non entrano, mentre Kawhi non trema e la porta a casa.

Los Angeles Clippers @ Dallas Mavericks 110-107 (Leonard 36+11, Shamet 18, Williams 16, Harrell 12; Doncic 36+10+9, Hardaway 13, Marjanovic 12, Porzingis 10)