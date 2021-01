La Settimana NBA #2

Che questa sarà una stagione particolare si è capito dalle prime battute della Regular Season 2020-21. Ben pochi avrebbero infatti predetto che, nelle prime settimane, i Phoenix Suns, Orlando Magic e Cleveland Cavaliers si sarebbero messe in mostra in cima alle rispettive conference. Il 4-2 dei Cavs e il 5-2 dei Suns sono infatti i risultati più sorprendenti finora, sebbene entrambe le sconfitte per Cleveland siano giunte nell’ultima settimana e Phoenix abbia lasciato campo ai Clippers la scorsa notte. I Lakers campioni in carica, dopo aver iniziato sul 2-2 la settimana con la sconfitta di lunedì a Portland si sono invece ripresi, portandosi al primo posto a parimerito ad Ovest. Ad Est, Milwaukee ha vissuto una settimana alla Dottor Jekyll e Mister Hyde, infliggendo una sonora sconfitta agli Heat solo per perdere contro gli stessi la sera successiva. Non una buona settimana per Brooklyn, che ha perso 3 partite su 4 (sconfitte contro Washington, Memphis e Atlanta).

