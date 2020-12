La settimana NBA

Se il buongiorno si vede dal mattino, le squadre più in forma ai blocchi di partenza pare fossero Cavs, Magic e Pacers, partiti con un rassicurante 3-0 e portatisi via rispettivamente gli scalpi di Philadelphia, Miami e Boston. A Est la casella delle sconfitte è ancora vuota anche per Atlanta (2-0), mentre nella Western Conference c’è solo OKC ancora a zero sconfitte, avendo vinto contro gli Hornets l’unica partita disputata.

Ancora a secco di vittorie ci sono Houston (con una sola gara disputata), Detroit, Toronto, Memphis, Washington e Chicago.

