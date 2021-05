Il playmaker Luca Vildoza lascerà subito la squadra di Vitoria per andare ai New York Knicks! Terzo argentino dopo Campazzo e Deck a lasciare l’Eurolega per andare in NBA quest’anno! Servirà un po’ di tempo, tra quarantena e iter burocratici dei documenti, come successo proprio con Deck.

Vildoza si è accordato con i Knicks per un quadriennale da quasi 14 milioni totali fino al 2024, tuttavia solo questi mesi sono garantiti. New York è ormai certa dei Playoffs senza passare dal play-in.

La dirigenza potrà valutare il play tra Olimpiadi, Summer League e training camp prima di garantirgli il contratto della prossima stagione.

Luca Vildoza, one of the top playmaking guards in Europe, has agreed-in-principle to a four-year, $13.6M deal with the New York Knicks, his agent Alex Saratsis of Octagon Sports told ESPN. Story: https://t.co/CIZjnKElKm