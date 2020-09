Miami doma Boston in gara-6. Sarà Lakers – Heat alle #NBAFinals!

I Los Angeles Lakers attendono in finale la vincitrice della Eastern Conference, una tra Boston Celtics e Miami Heat. Oggi gara-6.

L’asse Adebayo Butler funziona subito ed è 6-0 in un baleno, ma Walker e Brown chiudono il gap. Marcus Smart con due triple dà anche il primo vantaggio Celtics. Risponde Miami con i tiratori ed in un attimo fa +9 (21-30). Hayward poi chiude la prima frazione con la bomba del 27-33 Heat.

Ancora Adebayo Butler ma Marcus Smart è indiavolato e tiene lì i suoi (35-37). Miami è sempre con la testa avanti, ma Tatum e Theis non sbagliano (il #0 partito con 0/7 al tiro) e i Celtics ci sono! Parziale di 8-0 Boston e Tatum sigla il sorpasso (56-55). C’è un botta e risposta dei canestri nel finire di tempo, ma è Miami a dirigere sul +2 (60-62 a metà gara).

Brown e Smart aprono le danze, ma dragic dall’arco pareggia a 65, poi tocca ad Adebayo con parziale personale per il +5 (69-74). Poi arriva André Iguodala con due bombe – e 5/5 al tiro nel match – per allungare il vantaggio a +8 sul 82-74. Nel momento più complicato Boston trova un 10-2 che pareggia i conti, prima del layup rovesciato di Dragic che chiude il quarto: 86-88 Miami Heat.

Jaylen Brown con due canestri per il nuovo sorpasso Boston Celtics, ma Adebayo pareggia. Smart Tatum e Brown tutti con ventelli provano a scavare il solco, aprendo il parziale ad un nuovo 10-2 che dà il +6 (96-90), massimo vantaggio biancoverde. Si accendono prima Herro e poi Adebayo che è infermabile e costringe Theis al sesto fallo. Dall’altra Tatum risponde con giocate pregevoli e Boston è ancora lì ma Robinson e Herro provano l’allungo decisivo verso le Finals (102-109 a 4’30” dal termine). È quello buono, perché i Boston Celtics non ce la fanno più ed il passivo diventa anche troppo pesante. Gli Heat scappano con Butler, Robinson e Herro e la partita finisce 125-113 per Miami, che chiude la serie sul 4-2. MVP del match Bam Adebayo, ma ottima prova anche di Iguodala, alla migliore prestazione da gara-6 delle scorse NBA Finals.

Miami vola proprio all’ultimo atto, alle NBA Finals, per la prima volta dal 2014, in una sfida inedita a quei livelli contro i Lakers!

Boston Celtics @ Miami Heat 113-125 (SERIE 2-4)

Boston Celtics: Tatum 24+11+7, Brown 26, Smart 20, Walker 20, Hayward 12 , Theis 6, Kanter 3, R. Williams 2, G. Williams, Wanamaker. All: Stevens

Miami Heat: Adebayo 32+14, Butler 22, Herro 19 , Iguodala 15, Robinson 15, Dragic 13, Crowder 9, Hill. All: Spoelstra