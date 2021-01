MLKDay, i Magic si svegliano tardi ma i New York Knicks sopravvivono e vincono

Oggi negli USA è il Martin Luther King Day, giorno dedicato al grande uomo simbolo dei diritti umani. Per noi amanti della NBA significa gare ad orari europei! Si parte con Orlando Magic vs New York Knicks, con due squadre quasi pari in classifica.

Nel primo quarto le polveri sono piuttosto bagnate, con i Magic aggrappati al solito Nikola Vucevic (9 punti e 7 rimbalzi dopo 8′), mentre i Knicks si affidano a Payton e Barrett. Poi prende in mano la situazione il rookie Quickley, già a 11 punti ad inizio secondo quarto.

Aaron Gordon si sveglia e trova la via del canestro già vicino alla doppia doppia, ma i Knicks prima mantengono e poi allungano il vantaggio a metà gara grazie a Bullock, Barrett e la bomba sulla sirena di Randle fin lì in ombra (38-47).

Sempre questi tre spingono New York anche ad inizio ripresa, Orlando continua ad essere tenuta a galla solo da Vucevic. Payton allunga e porta i suoi a +15, poi il rookie Bone dà speranza e fissa il punteggio del terzo quarto sul 54-66.

Sul più bello, però, i Knicks sbagliano tantissimo e crollano incredibilmente sotto i colpi di Aaron Gordon (in odore di tripla doppia), un rinvigorito Ross e il solito montenegrino Vucevic. A 4′ dalla fine gli Orlando Magic riaprono la partita tornando fino a -1 (75-76), poi Ross addirittura pareggia. Barrett tocca il 20+10 ma Ross di nuovo dall’arco trova il vantaggio Magic! Ma sarà il penultimo canestro di Orlando. Barrett e Randle chiudono il match negli ultimi due minuti, allontanando lo spauracchio della mega rimonta Orlando dal -17. Termina con il punteggio di 84-91, MVP un ottimo RJ Barrett.

I New York Knicks vincono così la prima partita di questo MLK Day e superano i Magic anche in classifica.

Orlando Magic @ New York Knicks 84-91 (13-19, 38-47, 54-66)

Magic (6-8): Vucevic 24+14, Ross 19, Gordon 18+17+9

Knicks (7-8): Barrett 22+10, Randle 21+17, Bullock 13, Payton 12