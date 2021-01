MLKDAY, tornano alla vittoria gli Hawks, ancora k.o. Minnesota

Inizio primo quarto piuttosto equilibrato, con gli Hawks che cercano di sfruttare l’assenza di Karl Anthony Towns nelle fila avversarie, cercando di mettere subito in partita i propri lunghi. In effetti sia Capela che Collins partono molto forte, vincendo nettamente la sfida con i sottodimensionati pariruolo. Dall’altra parte il peso dell’attacco è quasi tutto nelle mani di D’Angelo Russell, che permette ai suoi di non affondare. A metà del secondo parziale arriva il primo strappo della partita, ed è di Atlanta: Young entra finalmente in partita, De’Andre Hunter arriva al ferro con grande faciltà e il vantaggio arriva alla doppia cifra. Le palle perse dei padroni di casa e paio di canestri nel finale di tempo tengono i Timberwolves a contatto (58-51 al 24′).

Al rientro dagli spogliatoi Minnesota costruisce un parziale di 7-0 che costringe Pierce al timeout. Timeout dal quale i suoi però escono alla grande, con un controparziale di 12-2, con protagonisti ancora Capela e Hunter (70-60). Soltanto le palle perse (22 dopo tre quarti di gioco) impediscono agli Hawks di fuggire nel punteggio (71-78 al 36′). Il quarto periodo vede il copione ripetersi, con Minnesota a rispondere a tutti i tentativi di Atlanta di chiudere la partita. A tre minuti dalla fine una tripla di Russell riporta i suoi a -6, ma Young e compagni non sbagliano più da lì alla fine, assicurandosi la vittoria per 108-97.

Minnesota Timberwolves @ Atlanta Hawks 97-108 (25-29, 26-29, 20-20, 26-30)

Timberwolves: Reid 9, Beasley 15, Russell 31, Vanderbilt 8, Okogie 4, Edwards 12, Culver 7, McLaughlin 4, Davis 4, McDaniels 3.

Hawks: Capela 23 (15 rimbalzi), Huerter 17, Hunter 25, Collins 15, Young 20 (13 assist), Goodwin 2, Hill, Snell 6, Rondo.

MVP: nonostante sia sempre Trae Young a fare pentole e coperchi, questa volta vogliamo premiare De’Andre Hunter, una spina nel fianco della difesa degli ospiti.