NBA Christmas: Philadelphia bombarda Milwaukee! Bucks e Giannis annientati

NBA Christmas che continua con il match molto interessante tra Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks, in programma alle 20:30 italiane.

PHILADELPHIA 76ers – MILWAUKEE BUCKS 121-109

Primo tempo interamente di marca Sixers. I padroni di casa imprimono al match un ritmo forsennato, correndo a mille all’ora dal primo minuto di gioco. Joel Embiid fa capire subito chi è il padrone di casa, dominando il pitturato. I Sixers tirano molto bene da 3, anche grazie a degli ottimi Richardson e Harris. Tutti molto positivi in questo primo tempo per Philly, compreso un Simmons assistman e difensore di primissima qualità. I Bucks soffrono e crollano oltre le 20 lunghezze di scarto nonostante un Giannis Antetokounmpo già vicino alla tripla doppia. Nel secondo tempo la musica non cambia. Phila corre e tira, corre e tira, senza nessun intenzione di modificare il piano partita. Giannis Antetokounmpo è fermato spesso dalla difesa Sixers, con le buone o con le cattive, ma anche con un Ben Simmons favoloso. Doppie doppie notevoli per Embiid e Simmons, ma anche grande partita dalla panchina per Furkan Korkmaz. Il turco è onfire dalla lunga distanza con 4 su 5 da 3 punti e 16 punti. A nulla vale la disperata rimonta nel finale dei Bucks che arrivano addirittura a -9 dopo essere stati sotto di anche 25 punti. Tobias Harris manda i titoli di coda con 2 pesantissimi canestri nel finale.

MVP BasketInside – Joel Embiid. Philadelphia domina nell’NBA Christmas Day e tanto merito va al centro di origini africane. Dominio nel pitturato, da 3 punti, a rimbalzo, praticamente ovunque. Spettacolare quando gioca così, ascoltasse i consigli di Kobe…

SIXERS: Harris 22, Horford 11, Embiid 31 (11 rimbalzi), Simmons 15 (14 assist), Richardson 18, Scott 3, Ennis III 2, Burke 3, Korkmaz 16.

BUCKS: G.Antetokounmpo 18 (14 rimbalzi), Middleton 31, B.Lopez 11, Matthews 4, DiVincenzo 6, Ilyasova 7, R.Lopez 2, Hill 15, Brown 7, Connaughton 5, Korver 3.

Clicca qui per vedere il recap di Raptors-Celtics.