NBA FINALS: Boston Celtics campioni, Dallas al tappeto in gara-5

DALLAS MAVERICKS-BOSTON CELTICS 88-106 (18-28, 28-39, 21-19, 21-20) SERIE 1-4

La stagione NBA 2023/2024 termina con la consacrazione dei Boston Celtics che diventano così la franchigia con il numero più alto di titoli conquistati. ANELLO NR.18 per i biancoverdi che nel loro TD Garden cancellano i Dallas Mavs da una gara-5 senza troppa storia. 106-88 per Boston contro un avversario sempre a rincorrere e mai con l’idea di poter impensierire i padroni di casa. 31 punti e 11 assist per Jayson Tatum, 21 punti, 8 rimbalzi e 6 assist per Jaylen Brown che viene nominato MVP delle FINALS 2024. A Dallas non sono sufficienti i 28 punti di Luka Doncic lasciato ancora in solitaria dal resto della squadra.

L’ANELLO arriva dopo una gara in totale controllo con tanto di allungo nel secondo tempo accarezzando il massimo vantaggio di 26 lunghezze nel corso del secondo tempo. Mavs dominati da ogni punto di vista a mettere il punto esclamativo su una stagione da 80 vittorie a fronte di appena 12 sconfitte e con un playoff da 16-3. Sulla partita c’è indelebile la firma di Jayson Tatum che arriva ad appena due rimbalzi dalla tripla doppia chiudendo queste Finals con 22.2 di media, 7.8 rimbalzi e 7.2 assist. L’MVP va a Jaylen Brown che non disputa la sua miglior partita della serie ma riesce ad ottenere il riconoscimento che lo porta ad essere il primo giocatore nella storia della NBA a vincere sia quello della Finale della Eastern Conference che quello della Finale di lega. Ma questa vittoria dei Celtics è anche frutto del lavoro collettivo dell’intero sistema di coach Mazzula che diventa l’allenatore più giovane (36 anni il prossimo 30 giugno) a vincere un titolo da quando Bill Russell lo fece nel 1969. Jrue Holiday termina gara-5 con 15 punti e 11 rimbalzi (anche 4 assist e una stoppata) dando ancora un tremendo impatto sulla partita come in tutto il resto della serie. Secondo titolo in carriera per Holiday dopo quello ottenuto che diventa insieme a Caldwell-Pope l’unico giocatore con due anelli dal 2020. Derrick White lascia sul parque del TD Garden un pezzo di dente in una partita dove ha ancora dato tutto. 14 punti (4/8 da tre punti) e 8 rimbalzi con 2 recuperi e una stoppata per un altro giocatore fondamentale per Boston come lo è stato Al Horford. Dopo 1264 partite in NBA, di cui 186 giocate nei playoff, il lungo nativo della Repubblica Dominicana vince il suo primo titolo NBA. 9 punti e 9 rimbalzi per il neo 38enne felice come un bambino al termine del match. In gara-5 si è rivisto anche Kristaps Porzingis, un fattore in gara-1 poi ai box nelle successive tre partite e di nuovo in campo nella quinta sfida dove gioca 16′ con 5 punti contribuendo al successo che lo porta a vincere il suo primo titolo della carriera. Sulla partita pesa anche il secondo incredibile canestro da metà campo della serie di Payton Pritchard. Buzzer beater come aveva fatto in gara-2 che stavolta ha dato il +21 ai Celtics all’intervallo.

Ai Mavericks il ruolo di sparring partner nella notte del trionfo dei Celtics al TD Garden. Luka Doncic alla fine termina con 28 punti e 12 rimbalzi ma le sue stat sono sistemate a partita ormai decisa e non sono ritenute all’altezza del suo grande talento che lo ha portato ad essere il miglior realizzatore della stagione che per lui è stata anche la prima con medie da 33 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. Impalpabile Kyrie Irving che si ferma a 15 punti ma non è mai sostanzialmente in partita contro un avversario con cui ha perso 14 delle sue ultime 15 partite giocate.

Chiusura di stagione con BOSTON CAMPIONE per la 18a volta (la prima dal 2008, seconda dal 1986) e ora primo da solo nell’albo d’oro della NBA.