Gara per gli annali di Antetokounmpo che segna 42 punti di cui 20 nel solo terzo periodo, la difesa dei Bucks tiene bene all’inizio ma poi viene sommersa dalle triple dei Suns, che si portano a 2 vittorie dal primo anello della loro storia.

Parte aggressiva Milwaukee in gara 2, dopo i primi 5 minuti i Bucks si ritrovano sul +5 con un 12-0 di parziale per quel che riguarda i punti nel pitturato, e i Suns restano in linea di galleggiamento solo grazie al 3/6 da oltre l’arco.

Il fil rouge del primo quarto rimane invariato, e i primi 12 minuti si chiudono sul +3 per gli ospiti con Phoenix che segna un solo canestro da due e tira 8/15 da tre.

Il secondo periodo scorre senza che nessuna delle due squadre riesca a prendere il sopravvento, almeno fino al parziale di 7-0 con cui Phoenix si porta sul 48-41 a 3 minuti dall’intervallo, che diventa poi 56-45 a metà gara. Per i padroni di casa è Bridges a guidare il tabellino con 13 punti, mentre dall’altra parte Antetokounmpo è già a 12+8.

Tocca anche il -15 Milwaukee ma nonostante la coppia Middleton-Holiday a 6/26 dal campo, non molla guidata da un onnipresente Giannis, che risponde colpo su colpo ai canestri di Booker, Paul e Bridges. Sono 20 i punti segnati dal greco nel terzo periodo (record per un periodo nelle Finals dai tempi di Jordan, sempre contro Phoenix), chiuso dai Suns con la doppia cifra di vantaggio (88-78) ma anche con la brutta notizia di Craig che esce dal campo senza appoggiare la caviglia destra dopo un contatto con lo stesso Antetokounmpo.

Sul -5 Bucks a metà circa dell’ultimo quarto Giannis ricade male da una splendida stoppata e deve uscire a farsi vedere pure lui la caviglia destra; dopo un paio di azioni è di nuovo in campo, ma Phoenix ha già fatto in tempo a mettere in piedi un parziale di 8-0. Milwaukee ancora non molla e risponde con un contro-parziale di 7-0; è un fuoco di paglia, spento da 4 rimbalzi in attacco consecutivi di Paul & co.

Phoenix Suns – Milwaukee Bucks 118-108 (26-29, 56-45, 88-78)

MVP BasketInside: Devin Booker.

Phoenix Suns: Crowder 11, Bridges 27, Ayton 10, Paul 23, Booker 31, Kaminsky, Craig 6, Johnson 8, Payne 2, Nader.

Milwaukee Bucks: Tucker 7, Antetokounmpo 42, Middleton 11, Lopez 8, Holiday 17, Portis 2, Teague 4, Connaughton 14, Forbes 3, Bryant..