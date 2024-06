NBA Finals: valanga biancoverde, è 1-0 Celtics

Gara 1 delle NBA Finals è dei Boston Celtics, che tengono i Mavs a soli 89 punti segnati e Doncic a 1 assist.

Gli ospiti partono senza timori reverenziali e si portano subito avanti di 4 (9-5), ma un 7-0 di parziale biancoverde riporta l’equilibrio sul tabellone. La coppia White/Porzingis infila 10 punti in quattro azioni, Doncic prova a rispondere con una tripla, il lettone ha voglia di giocare dopo aver visto le ultime 10 gare dei suoi in borghese e mette altri due canestri in fila per il 18-28 Celtics, ma non è finita: l’onda biancoverde travolge i Mavs con un 23-5 di parziale a chiudere il primo periodo, fino al 20-37 al primo mini-intervallo.

L’inizio di secondo quarto è ancora in salsa lettone, con Porzingis che non vuole saperla di sbagliare dalla media e porta i suoi sul +21 (27-48). Dallas ricorda un pugile suonato e viene doppiata sul 29-58, Doncic prova a metterci una pezza ma a metà gara è ancora dominio Celtics (42-63).

I Mavs rientrano dagli spogliatoi con un parziale di 10-5; prontamente Mazzulla ferma la gara per parlarci su, ma punto su punto i texani rosicchiano lo svantaggio, guidati da un Doncic finalmente al suo livello anche dalla distanza. In un TD Garden silenziato, Dallas torna in singola cifra di svantaggio in meno di 8 minuti di terzo quarto (64-72), ci pensa un altro parziale di 14-0 dei Celtics a rinvigorire i tifosi biancoverdi per il nuovo +20 a 12 minuti dal termine.

La difesa dei Celtics non lascia fiatare gli avversari a inizio dell’ultima frazione, gli ultimi 8 minuti della gara sono sostanzialmente garbage time con i padroni di casa che ondeggiano tra i 20 e i 25 punti di vantaggio, fino al +18 finale

Dallas Mavericks @ Boston Celtics 89-107 (20-37, 42-63, 66-86)

Mavs: Washington 14, Jones Jr 5, Gafford 8, Irving 12, Doncic 30, Kleber 2, Lively II 2, Green 3, Hardy 13, Hardaway Jr, Exum.

Celtics: Tatum 16, Horford 10, Holiday 12, White 15, Brown 22, Hauser 8, Porzingis 20, Pritchard, Kornet 2, Brissett, Mykhhailiuk 2.