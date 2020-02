NBA Inside Recap: Bene Boston e Miami a Est. Clippers e Dallas a Ovest

Jimmy Butler non ha pietà contro i suoi ex 76ers. 38 punti (14/20 dal campo) e massimo stagionale per lui nella vittoria di Miami su Philadelphia a cui non è sufficiente la doppia-doppia di Embiid. Quarta vittoria consecutiva per i Boston Celtics che vincono ad Atlanta trascinati da Tatum e da Jaylen Brown, miglior giocatore dell’ultima settimana insieme a Lillard. Orlando ferma la sua serie negativa e vince a Charlotte. Vittoria interna per i Clippers contro gli Spurs. Leonard e George si prendono sulle spalle LA. arrivata all’ottavo successo nelle ultime 10 uscite. Per San Antonio 4° k.o. nelle ultime 6 gare. Non entrato Marco Belinelli sul quale si stanno poggiando voci di mercato che potrebbero riguardarlo nelle prossime ore. Successo all’overtime per New York a Cleveland. Dallas passa a Indiana con Kristaps Porzingis al suo season high in fatto di punti segnati. 38 per il lettone che vince la sfida del Baltico contro Sabonis (26). Golden State passa in casa dei Wizards nonostante i 43 di Beal. Brooklyn è ancora senza Irving ma ci pensa Caris LeVert a guidare i Nets alla vittoria con il suo massimo in carriera (29). Memphis vince ancora contro Detroit con la doppia-doppia di Valanciunas, Sacramento allunga la crisi di Minnesota (12a sconfitta consecutiva).

Orlando Magic@Charloette Hornets 112-100

ORL: A.Gordon 16pts-12reb-5ast, N.Vucevic 22pts, E.Fournier 17pts

CHA: T.Rozier 18pts, C.Zeller 17pts

New York Knicks@Cleveland Cavaliers 139-134 OT

NYK: M.Morris 26pts, J.Randle 20pts, E.Payton 17pts-11reb-15ast

CLE: K.Love 33pts-13reb, C.Sexton 29pts

Dallas Mavericks@Indiana Pacers 112-103

DAL: K.Porzingis 38pts-12reb, T.Hardaway Jr.25pts

IND: D.Sabonis 26pts-12reb, M.Brogdon 14pts

Golden State Warriors@Washington Wizards 125-117

GSW: A.Burks 30pts, G.Robinson 22pts, E.Paschall 14pts-10reb

WAS: B.Beal 43pts. D.Bertans 19pts

Boston Celtics@Atlanta Hawks 123-115

BOS: J.Tatum 28pts, G.Hayward 24pts, J.Brown 21pts

ATL: T.Young 34pts, J.Collins 22pts-11reb, K.Huerter 23pts

Phoenix Suns@Brooklyn Nets 97-119

PHX: D.Ayton 25pts-17reb, K.Oubre 21pts

BKN: C.Levert 29pts, J.Harris 16pts

Philadelphia 76ers@Miami Heat 106-137

PHI: J.Embiid 29pts-12reb, M.Scott 17pts, B.Simmons 16pts

MIA: J.Butler 38pts, G.Dragic 24pts, B.Adebayo 18pts-11ast

Detroit Pistons@Memphis Grizzlies 82-96

DET: A.Drummond 25pts-18reb, L.Galloway 17pts, C.Wood 17pts

MEM: Valanciunas 26pts-17reb. D.Brooks 15pts

Minnesota Timberwolves@Sacramento Kings 109-113

MIN: K.A.Towns 22pts-10reb, S.Napier 17pts

SAC: D.Fox 31pts, B.Bogdanovic 23pts

San Antonio Spurs@Los Angeles Clippers

SAS: L.Aldridge 27pts, D.DeRozan 26pts, M.Belinelli n.e.

LAC: K.Leonard 26pts, P.George 19pts-12reb