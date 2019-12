NBA Inside recap: Gallinari 22 e OKC vince ancora. Dallas passa a Philadelphia, vincono Boston e Toronto.

Terzo ventello di fila per Danilo Gallinari che dopo i 22 contro Chicago e i 2o di Memphis si ripete con altri 22 punti realizzati contro Phoenix. Thunder alla terza vittoria consecutiva (5a ultime 7) anche grazie al record in carriera di Georguous-Alexander (32) e a Denis Schroder (24 punti e 9 rimbalzi). Il tedesco ha chiuso la sua 4a partita partendo dalla partita con un tabellino farcito di almeno 20 punti, 5 assist e 5 rimbalzi. Nelle ultime 50 stagioni gli unici due giocatori a tenere queste medie entro il 31 dicembre sono stati Manu Ginobili (2007) e Jordan Clarkson (2017). Pur privi di Luka Doncic, i Dallas Maveriks riescono a vincere sul campo dei Sixers (al loro 2°stop in casa di fila). Quarta partita di seguito con almeno 20 punti e 10 rimbalzi per Kristaps Porzingis. Boston supera Detroit ancora guidata da Tatum e Brown (26 a testa). I due Celtics sono la prima coppia a segnare più di 25 punti in meno di 30′ dall’epoca di Kevin McHale e Reggie Lewis. Damian Lilliard ne mette 36 con 7 triple e Portland regola Orlando a cui non è sufficiente la doppia-doppia di Vucevic. Torna alla vittoria Golden State dopo 5 k.o. di fila, a farne le spese New Orleans che perde la 14a partita delle ultime 15. Ancora senza minuti in campo Niccolò Melli. Cleveland vince contro Memphis nella partita che verrà ricordata per il clamoroso tentativo di schiacciata di Ja Morant che passa sopra la testa di Kevin Love. “Mi sarei dovuto ritirare se avesse segnato” ha dichiarato scherzosamente a fine gara il veterano dei Cavs. Sabonis interrompe la sua serie di doppie-doppie ma Indiana vince lo stesso e supera anche Sacramento. Senza Siakam i Raptors vincono contro Washingtos, Miami vince contro i Knicks, tripla doppia di Jokic e Denver batte Minnesota.

Memphis Grizzlies@Cleveland Cavaliers 107-11

MEM: J.Jackson Jr.24pts, J.Valanciunas 14pts-14reb, D.Brooks 16pts

CLE: K.Love 21pts-13reb, J.Clarkson 33pts (12/17 FG), T.Thompson 10pts-15reb

Sacramento Kings@Indiana Pacers 105-119

SAC: R.Holmes 20pts, M.Bagley 17pts, J.James 14pts

IND: TJ Warren 23pts, D.Sabonis 15pts-8reb, M.Turner 17pts

Detroit Pistons@Boston Celtics 93-114

DET: T.Maker 15pts-7reb, D.Rose 14pts, A.Drummond 12pts-11reb

BOS: J.Brown 26pts, J.Tatum 26pts, G.Williams 18pts

Washington Wizards@Toronto Raptors 118-122

WAS; B.Beal 37pts (12/24 FG), I.Smith 26pts

TOR: K.Lowry 26pts, S.Ibaka 23pts-10reb, F.VanVleet 18pts, OG Anunoby 18pts

New York Knicks@Miami Heat 114-129

NYK: B.Portis 30pts, M.Robinson 18pts, M.Morris Sr. 15pts

MIA: B.Adebayo 20pts, D.Robinson 18pts, K.Olynyk 10pts-10reb, K.Nunn 15pts

Dallas Maveriks@Philadelphia 76ers 117-98

DAL: T.Hardaway Jr. 27pts, K.Porzingis 22pts-18reb, J.Brunson 11pts, D.Finney-Smith 11

PHI: J.Embiid 33pts-17reb, B.Simmons 12pts

Phoenix Suns@Okhlahoma City Thunder 108-126

PHX: R.Rubio 24pts-8ast. D.Booker 18pts, D.Saric 12pts

OKC: S.Gilgeous-Alexander 32pts. D.Gallinari 22 pts (8/14FG, 4/8 3pts), D.Schroder 24pts-9reb

Minnesota Timberwolves@Denver Nuggets 100-109

MIN: A.Wiggins 19pts, G.Dieng 18pts, J.Teague 13pts

DEN: J.Murray 28pts, N.Jokic 22pts-10reb-10ast, W.Barton 13pts

Orlando Magic@Portland Trail Blazers 103-118

ORL: N.Vucevic 23pts-12reb, A.Gordon 11pts-11reb, G.Fournier 16pts

POR: D.Lilliard 36pts, CJ McCollum 31pts-8reb, H.Whiteside 10pts-17reb

New Orleans Pelicans@Golden State Warriors 102-106

NOP: B.Ingram 25pts, J.Holyday 25pts, L.Ball 14pts, N.Melli n.e.

GSW: D.Russell 25pts, D.Lee 20pts, A.Burks 18pts