NBA Inside Recap: Nella notte di Zion i Lakers vincono a NY, Clippers k.o. ad Atlanta

22 punti nell’atteso debutto stagionale della scelta nr.1. Williamson aggiunge anche 7 rimbalzi, 3 assist e ottime percentuali al tiro: 8/11 dal campo, e primo giocatore nella storia a fare 4/4 da tre punti nel giorno del suo esordio in NBA. Pelicans però sconfitti in casa dagli Spurs trascinati da Aldridge. Minuti di qualità per Belinelli, Melli in campo solo 1′. OKC vince la terza di fila. 12 punti per Gallinari. Clippers sconfitti in casa degli Hawks.