NBA Inside Recap: Phila primo k.o. in casa. Gallinari 20 per OKC che corre

La serie casalnga dei Philadelphia 76ers si ferma a quota 14. I Miami Heat passano al Wells Fargo Center trascinati da Kendrick Nunn. OKC vince in casa in rimonta contro Memphis confermando evidenti segnali di ripresa (7a vittoria ultime 10 uscite) e mettendo la firma su un record. Recuperando dal -24 contro i Grizzlies, i Thunder sono la 2a squadra negli ultimi 10 anni (l’altra Indiana nel 2010) a vincere un back to back rimontando da uno scarto superiore ai 20 punti. Dopo il successo con recupero dal -25 contro Chicago, ecco ora quella contro Memphis per la squadra di coach Donovan. Ottimo apporto di Danilo Gallinari che ha messo a referto 20 punti (7/15 dal campo, 3/7 da tre). E’ rimasto invece a guardare dalla panchina Nick Melli, non entrato nella sfida dei suoi Pelicans in casa dei T’Wolves. New Orleans è comunque tornata alla vittoria interrompendo a 13 la propria striscia negativa. Vittoria all’overtime, dopo essere stati sotto di 18 punti, per i Chicago Bulls che passano a Washington. Decisivo un layup do Wendell Carter Jr. a 9″ dalla fine del supplementare. La tripla doppia di Lowry da ai Toronto Raptors la 19a vittoria stagionale. I campioni in carica espugnano Detroit. Pistons alla terza sconfitta nelle ultime 4 partite. A Dallas non bastano i 23 punti e 13 rimbalzi di Porzingis. I Mavs si arrendono in casa ai Celtics trascinati dal trio Walker-Tatum-Brown che segnano insieme 92 dei 109 punti di Boston. Denver vince in casa contro Orlando, Jokic si ferma a un solo rimbalzo dalla tripla doppia. Golden State ancora k.o. A Portland arriva la sconfitta stagionale nr.24 per i Warriors che detengono il peggior bilancio della Lega.

Charlotte Hornets@Cleveland Cavaliers 98-100

CHA: T.Rozieri 35pts, C.Zeller 15pts

CLE: C.Sexton 23pts, K.Love 16pts-14reb, T.Thompson 14pts-13reb, C.Osman 18pts

Toronto Raptors@Detroit Piston 112-99

TOR: K.Lowry 200pts-10reb-10ast, P.Siakam 26pts, S.Ibaka 25pts-13reb, OG Anunoby 19pts

DET: A,Drummond 27pts-18reb, D.Rose 16pts

Chicago Bulls-Washington Wizards 110-109 OT

CHI: L,Markkanen 31pts, T.Satoransky 27pts, Z.Lavine 24pts

WAS; B.Beal 22pts, D.Bertans 26pts, I.Thomas 16pts

Miami Heat-Philadelphia 76ers 108-104

MIA: K.Nunn 26pts, B.Adebayo 23pts, D.Robinson 15pts, J.Butler 14pts

PHI: J.Embiid 22pts-19reb, T.Harris 20pts, B.Simmons 17pts, J.Richardson 17prs

New Orleans Pelicans@Minnesota Timberwolves 107-99

NOP: B.Ingram 34pts, J.Holiday 18pts, JJ Redick 12pts, Melli n.e.

MIN: A.Wiggins 27pts-7reb, R.Covington 15pts-7reb, G.Dieng 13pts

Memphis Grizzlies@Oklahoma City Thunder 122-126

MEM: B.Clarke 27pts-7reb, J.Morant 22pts-5reb-7ast, J.Valanciunas 24pts-9reb, D.Brown 15pts

OKC: D.Schroder 31pts, S.Gilgeous-Alexander 20pts-8reb, D.Gallinari 20pts, S.Adams 13pts-10reb

Orlando Magic@Denver Nuggets 104-113

ORL: N.Vucevic 20pts, DJ Augustin 13pts, E.Fournier 13pts

DEN: J.Murray 33pts, P.Millsap 15pts-12reb, N.Jokic 18pts-9reb-12ast

Boston Celtics@Dallas Mavericks 109-103

BOS: J.Tatum 24pts, K.Walker 32pts, J.Brown 25pts

DAL: K.Porzingis 23pts-13reb, T.Hardaway Jr. 13pts, S.Curry 20pts, J.Brunson 10pts-11ast

Golden State Warriors@Portland Trail Blazers 112-122

GSW: D.Russell 26pts, G.Robinson III 17tpts, A,Burks 16pts

POR: CJ Collum 30pts, D.Lilliard 31pts, H.Whiteside 16pts-23reb