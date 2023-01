NBA #MLKDay2023: Curry 41 e i Warriors vincono a Washington. Toronto passa al Madison con l’overtime. Cleveland batte i Pelicans

Dopo i successi di Boston e Milwaukee il Martin Luther King Day dell NBA continua con tre partite avvincenti chiuse con le vittorie esterne di Golden State e Toronto e quella in casa di Cleveland.

GOLDEN STATE WARRIORS-WASHINGTON WIZARDS 127-118 (35-33, 34-31, 24-29, 34-25)

Per i campioni in carica dei Golden State Warriors sono giornate importanti nella Capitale. La partita contro i Wizards anticipa infatti la visita in programma alla Casa Bianca con il Presidente Biden che accoglie i vincitori dell’ultimo anello. La gara è livellata e decisa dall’allungo decisivo dei Warriors nell’ultimo quarto. Steph Curry si regala una serata da 41 punti (con 7 rimbalzi e 6 triple) al resto ci pensa Jordan Poole che chiude a 32 punti (7 rimbalzi e 7 triple). Doppia-doppia per Draymond Green (17 punti e 10 assist), 14 per Wiggins. Per Washington 32 di Porzingis, 16 e 11 rimbalzi di Kuzma, in doppia-doppia come Morris (17 e 10 rimbalzi). Golden State ottiene la seconda vittoria di fila, la terza nelle sei partite giocate finora nel mese di gennaio. Washington perde la 5a nelle ultime sei.



NEW ORLEANS PELICANS-CLEVELAND CAVALIERS 103-113 (25-24, 25-23, 31-31, 22-35)

Un parziale di 11-0 in favore dei Cleveland Cavs a inizio di ultimo quarto rompe l’equilibrio del Rocket Mortgage Fieldhouse con i Cavs che festeggiano la vittoria nella giornata della festività in onore di Martin Luther King. Nonostante un Mitchell tenuto a 11 punti (5/15 dal campo) Cleveland riesce a vincere grazie ai 24 punti e 11 rimbalzi di Allen e soprattuto ai 30 (5/10 da tre) di Darius Garland. New Orleans ha 25 di Mc Collum e 22 di Valanciunas. Per Cleveland è la quinta vittoria a gennaio su otto uscite, mentre i Pelicans registrano il secondo k.o nelle ultime tre partite (4 nelle ultime 6).

TORONTO RAPTORS-NEW YORK KNICKS 123-121 OT (29-25, 27-34, 25-28, 29-23, 13-11)

Una secondo tempo tutto a inseguire e il primo vantaggio che arriva all’ultimo minuto. I Toronto Raptors dimostrano carattere e grande voglia di non mollare mai e vincono dopo un supplementare al Madison Square Garden contro New York che acciuffa l’overtime a 6 decimi dalla fine con una schiacciata di RJ Barrett per il 110-110. Nel prolungamento decidono le triple di Anunoby e l’errore sulla sirena da tre punti di Brunson che poteva dare la vittoria ai padroni di casa. Toronto ha 33 punti di Fred Van Vleet (in forse fino alla palla a due), 26 di un grande e decisivo nella vittoria Scottie Barnes. Siakam realizza 20 punti per i Raptors che vincono la quarta partita delle sue ultime 5. New York perde la sua seconda partita nel mese di gennaio (5-2).