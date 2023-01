NBA #MLKDay2023: Jayson Tatum ne segna 51, di cui 18 nell’ultimo quarto! I Celtics sbancano Charlotte

BOSTON CELTICS @ CHARLOTTE HORNETS 130-118 (35-22, 31-33, 26-31, 38-32)

Mostruosa prestazione di Jayson Tatum che per l’ennesima volta in stagione, se ce ne fosse ancora bisogno, dimostra il suo immenso talento e si candida sempre più ad MVP della stagione. Un ultimo quarto da 18 punti, culminato con i canti di MVP dei tifosi di Boston (e non solo) alla Spectrum Arena di Charlotte. Charlotte ci prova, combatte e arriva anche a stretto contatto nel punteggio nell’ultimo quarto con un’ottima prestazione dell’intero quintetto base, ma poco o nulla dalla panchina. Ball e McDaniels ne segnano 25 e 26 a testa ma non basta per battere la capolista della Eastern Conference. Molto bene anche White, con maggiori responsabilità in attacco anche a causa dell’assenza di Jaylen Brown.

CELTICS: Tatum 51, Horford 8, Williams III 8, Smart 10, White 19, G.Williams 9, Hauser, Kornet 6, Brogdon 16, Pritchard.

HORNETS: McDaniels 26, Washington 17, Plumlee 19, Ball 25, Rozier 14, Thor, Williams 9, Smith Jr 8, McGowens.