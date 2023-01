NBA #MLKDay2023: un super primo tempo premia Atlanta; Utah Jazz al fotofinish sui Wolves

By

Continua il Martin Luther King Day in NBA, dove le partite si giocano anche ad orari europei. Abbiamo già affrontato le prime di giornata QUI e domani troverete quella della notte, mentre qui ci concentriamo su Atlanta – Miami e su Minnesota – Utah.

MIAMI HEAT @ ATLANTA HAWKS 113-121

Partenza da urlo dei padroni di casa che volano subito avanti con le penetrazioni di Murray al ferro, Miami si aggrappa a Herro e Adebayo ma si vede costretta ad inseguire sul 38-26 alla prima sirena. I problemi offensivi di Miami continuano e gli Hawks riescono ad allungare ulteriormente con Collins e il rookie AJ Griffin, arrivando a +20 a metà gara.

Qui qualcosa cambia per gli Heat, almeno l’energia messa in campo, e recuperano parzialmente il divario sull’asse Adebayo – Butler. La partita ora è riaperta, con Miami che rientra fino a -9 prima del jumper di Trae Young che chiude il terzo periodo.

Miami ha per due volte la possibilità di rientrare a -5 ma la tripla non entra, ed è poi Dejounte Murray – MVP della partita – a segnarne due pesantissime. Di fatto da lì in poi le squadre rispondono colpo su colpo senza lasciare a Miami la possibilità di rientrare, né ad Atlanta la possibilità di chiuderla definitivamente.

ATL: Murray 28, Young 24, Hunter 15, Collins 14, Capela 12, Griffin 12

MIA: Butler 34, Adebayo 20+13, Herro 15, Strus 13, Vincent 10

UTAH JAZZ @ MINNESOTA TIMBERWOLVES 126-125

Parita molto equilibrata in scena al Target Center di Minneapolis. Si parte con le polveri un po’ bagnate, ma Edwards e Russell (infortunio a Gobert dopo pochi minuti) da una parte e Conley e Clarkson dall’altra guidano le rispettive squadre. Le seconde linee dei Timberwolves poi creano il parziale ad inizio secondo quarto, ma Utah con pazienza ritorna a contatto sebbene Minnesota riesca a chiudere la prima metà di gara sul 58-52.

Kessler domina contro Garza e permette ai Jazz di rientrare ancora di più, ma i Timberwolves allungano nella seconda metà di periodo e toccano il +10 di inizio quarto quarto con un Anderson ispirato. Ma è proprio lì che arriva la risposta di Utah con un 10-2 firmato Agbaji – Alexander-Walker che ridà energia agli ospiti. Clarkson e Kessler (MVP con 20 punti + 21 rimbalzi + 4 assist di cui 9 rimbalzi offensivi) riportano avanti Utah, ma Minnesota non molla e si arriva alla volata finale dove a deciderla è il libero di Clarkson segnato a 4″ dal termine. La tripla di McDaniels non va e finisce 126-125 per i Jazz.

MIN: Edwards 29, Russell 21, Nowell 16, Anderson 13+11+10, Prince 12, Rivers 10

UTAH: Clarkson 21, Kessler 20+21, Sexton 19, Agbaji 17, Vanderbilt 15, Conley 14, Beasley 10