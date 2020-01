NBA Paris Game: Milwaukee soffre per 3 quarti, poi domina gli Hornets

Nella prima gara NBA giocata a Parigi partono forte gli Charlotte Hornets, che grazie a una bomba con fallo di Rozier si portano subito sul 12-4 costringendo i Bucks al time-out. Il +8 Hornets rimane fino al 19-11, quando un 5-0 fitmato Lopez-Antetokounmpo riporta Milwaukee a un possesso pieno di distanza; ma Charlotte non molla e ritorna presto in controllo con la terza tripla di un infuocato Graham per il +9 (27-18).

I primi 12 minuti si chiudono sul 31-24 per Charlotte.

Nel secondo quarto il livello generale di gioco scende, i canestri pure ma il vantaggio degli Hornets rimane pressoché invariato, con Milwaukee che veleggia tra il -4 e il -9; questo fino a 3 minuti dall’intervallo lungo, quando il 10° punto di George Hill corrisponde al 49-46 per Charlotte.

Il quarto si chiude come quello precedente, con una tripla sbagliata da Monk, e sul 55-50 Hornets.

Milwaukee ci mette più energia che fosforo in attacco, il che permette agli avversari di mantenere la testa della gara anche per praticamente tutto il terzo periodo: Charlotte viene infatti raggiunta sul 78-78 proprio pochi secondi prima dell’ultimo mini-intervallo.

Il primo vantaggio Bucks vede la luce a inizio ultimo quarto con un canestro di Connaughton, che dà il la a un parziale di 15-5 per Milwaukee: nel giro di 4 minuti abbondanti, Charlotte si ritrova sul -10 (83-93).

L’MVP in carica prende in mano la gara, a 4 minuti dal termine i suoi vanno a +13 e non si guardano più indietro.

C’è ancora tempo per regalare a Nicolas Batum una applauso da parte dei suoi tifosi connazionali, prima che la gara si chiuda sul 116-103 per Milwaukee.

Milwaukee Bucks @ Charlotte Hornets 116-103

Bucks: Middleton 14, G. Antetokounmpo 30+16 rimbalzi, B. Lopez 12, Matthews 2, Bledsoe 20, Di Vincenzo 8, Hill 16, Ilyasova 3, Korver 9, Bender, Connaughton 2, T. Antetokounmpo.

Hornets: Batum 5, Washington 3, Zeller 8, Graham 19, Rozier 12, Monk 31, Williams 18, Bridges 3, Biyombo, Hernangomez 3.