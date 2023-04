NBA Play-In: è la notte delle “sfavorite”! OKC e Chicago Bulls avanzano ed eliminano New Orleans Pelicans e Toronto Raptors

Non mancano le sorprese nella seconda notte degli NBA Play-In, validi per la qualificazione agli ultimi due posti dei Playoffs NBA.

CHICAGO BULLS @ TORONTO RAPTORS 109-105 (I Bulls affronteranno i Miami Heat per l’ottavo posto nei Playoffs ad Est contro i Bucks)

Che rimonta per i Chicago Bulls! Dopo un primo tempo di marca Raptors, i Bulls mettono la freccia nell’ultimo quarto ed effettuano una clamorosa rimonta che vale una chance per l’ultimo posto ai Playoffs ad Est. Zach LaVine e il grande ex DeMar DeRozan sono i protagonisti del blitz Bulls che significa una clamorosa eliminazione per i più quotati e favoriti Raptors, avanti di 11 punti all’intervallo. Non bastano i 58 punti combinati del duo Siakam-VanVleet di fronte ai 39 di uno scatenato Zach LaVine.

Venerdì notte sarà Bulls vs Heat per l’ottavo ed ultimo posto ad Est.

BULLS: LaVine 39, DeRozan 23, Vucevic 14.

RAPTORS: Siakam 32, VanVleet 26, Barnes 19.

Chicago completed a 19-point comeback in Toronto to win their first #ATTPlayIn matchup 👀



They now have a shot at the East's #8 seed against Miami on Friday!



📺 Fri, 7pm/et, TNT pic.twitter.com/Yv9eYx67i8 — NBA (@NBA) April 13, 2023

OKLAHOMA CITY THUNDER @ NEW ORLEANS PELICANS 123-118 (OKC elimina i Pelicans e giocherà venerdì notte contro i Minnesota Timberwolves per l’ottavo posto ad Ovest)

Non finisce di stupire la favola OKC! I Thunder, dati da molti ad inizio stagione come squadra senza possibilità di Playoffs e alla ricerca di pick per il prossimo Draft, dimostrano che il talento c’è già e che hanno intenzione di stupire. Un Shai Gilgeous-Alexander super con mostruoso secondo tempo e decisivo nel finale con punti pesantissimi, è l’MVP di una notte da ricordare per OKC. Josh Giddey (31 punti, 10 assist e 9 rimbalzi) e Luguentz Dort (27 punti e 5 rimbalzi) non sono da meno, con una super prestazione. Incredibile flop per i Pelicans, alle prese con il “caso” Zion out per la maggior parte della stagione a cui non sufficienti i 30 punti di un Ingram ultimo a mollare.

Venerdì notte sarà OKC vs Timberwolves per l’ottavo ed ultimo posto ad Ovest.

OKC: Gilgeous-Alexander 32, Giddey 31, Dort 27.

PELICANS: Ingram 30, Murphy 21, Jones 20.