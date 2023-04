NBA Play-In: Miami Heat e Minnesota Timberwolves sono le ultime qualificate

Chicago Bulls @ Miami Heat 91-102

Saranno i Miami Heat ad affrontare i Milwaukee Bucks al primo turno dei Playoffs a Est.

Strus e Butler hanno segnato 31 punti ciascuno in una gara molto tirata; dopo un avvio sprint dei padroni di casa (+14 nel primo periodo) Chicago ha tenuto botta e ha saputo rientrare anche dal +10 Miami nel terzo periodo, fino ad arrivare a +1 (90-89 Bulls) a 3 minuti dal termine. Qui il 13-1 di parziale Heat ha chiuso i conti.

Bulls: DeRozan 26, Caruso 16, LaVine 15, White 14.

Heat: Butler & Strus 31, Herro 12, Adebayo 8+17 rimbalzi.

Oklahoma City Thunder @ Minnesota Timberwolves 95-120

Altra storia per l’ultima gara di Play-In dell’Ovest, con OKC che vede il suo ultimo vantaggio sul 25-24 a inizio secondo quarto; da lì in poi è un monologo T’Wolves, con 3 giocatori in doppia doppia (tra cui il rientrante Gobert) e un vantaggio sempre in doppia cifra da metà del terzo periodo in poi.

I T’Wolves se la vedranno con i Denver Nuggets al primo turno dei Playoffs, mentre i Thunder possono ben sperare nella prossima stagione col ritorno di Chet Holmgrem.

Thunder: Gilgeous-Alexander 22, Dort & Jalen Williams 17.

T’Wolves: Towns 28+11 rimbalzi, Gobert 21+10 rimbalzi, Edwards 19+10 rimbalzi.