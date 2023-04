NBA Play-In: “shock” Atlanta Hawks sui Miami Heat, i Los Angeles Lakers rimontano Minnesota dopo un overtime

Grande spettacolo nelle due gare degli NBA Play-In, valide per le ultime qualificazioni ai Playoffs. Miami cade in casa contro Atlanta, mentre grande i Lakers hanno bisogno di un overtime per piegare i Timberwolves.

ATLANTA HAWKS (8) @ MIAMI HEAT (7) 116-105

A sorpresa, cadono i Miami Heat. Gli Atlanta Hawks vincono a Miami e si conquistano i Playoffs dove affronteranno i Boston Celtics. Vittoria meritata per gli Hawks che hanno in Trae Young il top scorer nonostante l’1 su 8 da 3 punti. Ottimo apporto della panchina, Saddiq Bey su tutti e un Capela dominante a rimbalzo per gli Hawks, il quale ne cattura ben 21. Non bastano i 33 di un super Lowry dalla panchina per Miami che ora avrà un’altra chance, l’ultima, per strappare l’ultimo posto disponibile per i Playoffs.

HAWKS: Young 25, Murray 18, Bey 17.

HEAT: Lowry 33, Herro 26, Butler 21.

MINNESOTA TIMBERWOLVES (8) @ LOS ANGELES LAKERS (7) …

Spettacolo e grande rimonta per i Lakers nella sfida contro i Timberwolves. Minnesota, senza Rudy Gobert, gioca molto bene e più volte prova la fuga decisiva alla Crypto.com Arena di L.A. I Lakers però sono una vera squadra ora e oltre allo stellare duo LeBron James – Anthony Davis hanno un Dennis Schröder decisivo. La tripla del tedesco, ben servito da LBJ, a meno di due secondi dal termine sembra chiudere la partita sul +3, ma il fallo commesso da Anthony Davis sul tiro da 3 di Conley e i successivi 3 liberi segnati con grandissima freddezza dal veterano, portano tutto all’overtime. Lì i Lakers prendono il largo e si conquistano una settima piazza ad Ovest nei Playoffs che significa serie contro i Memphis Grizzlies di Ja Morant.

TIMBERWOLVES: Towns 24, Conley 23, Prince 14.

LAKERS: James 30, Davis 24, Schröder 21.