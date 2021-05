NBA Play-In Tournament che emette i primi verdetti, per quanto riguarda la Eastern Conference.

CHARLOTTE HORNETS – INDIANA PACERS 117-144 (9° vs 10° posto)

Asfaltata pesantissima, quella subita dagli Charlotte Hornets orfani di Gordon Hayward. La partita è praticamente chiusa dopo 12 minuti, in cui i Pacers corrono a mille all’ora, tirano con percentuali altissime dalla lunga distanza, in particolare con un Doug Mcdermott onfire da 16 punti e segnando ben 40 punti. Charlotte soffre tantissimo l’intensità dei Pacers, i quali hanno tanto dallo starting five, su tutti un Brissett da 23 punti, ma anche una panchina che fa benissimo. Bitadze ,a utore di una doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi, e TJ McConnell giocano una buonissima partita che aiuta i Pacers a toccare quota 144 punti, anche in una partita così importante come quella di stasera.

Parte fortissimo @dougmcdermott che mette a segno 16 dei suoi 21 punti nel 1° quarto e trascina i @Pacers alla vittoria 117-144 sugli Hornets!!#AlwaysGame sfiderà i Wizards nella seconda partita del #GatoradePlayIn!#NBA | #OnlyHere pic.twitter.com/I3c4kAWX4P — NBA Italia (@NBAItalia) May 19, 2021

WASHINGTON WIZARDS – BOSTON CELTICS 100-118 (7° vs 8° posto)

Se mai ci fosse stato bisogno, altra ennesima dimostrazione del talento straripante di Jayson Tatum. La stella dei Celtics segna 50 punti, dominando la sfida decisiva per l’accesso ai Playoffs. Dopo un primo tempo d’equilibrio, i Celtics piazzano l’allungo decisivo nella ripresa trascinati da Tatum che è ben aiutato da un Walker (29 punti) che si prende tante responsabilità dato l’assenza di Jaylen Brown. Per i Wizards non bastano Westbrook (20 punti e 14 rimbalzi) e Beal (22 punti ma con 10 su 25 dal campo).

50 PTS (8 REB & 4 AST) per un SUPER @jaytatum0 che trascina i @celtics alla vittoria 100-118 sui Wizards e porta #BleedGreen agli #NBAPlayoffs!!#NBA | #GatoradePlayIn pic.twitter.com/03GaNmSl5D — NBA Italia (@NBAItalia) May 19, 2021

I Boston Celtics quindi si qualificano come settimi ad Est e sfideranno i Brooklyn Nets.

Charlotte Hornets eliminati, mentre Indiana Pacers e Washington Wizards si sfideranno giovedì notte a Washington e il vincente si qualificherà come ottavo, sfidando i Philadelphia 76ers.