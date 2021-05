NBA Play-In Tournament. Anche nella Western Conference arrivano i primi verdetti. I Los Angeles Lakers entrano le tabellone playoff impadronendosi della poltrona numero 7 e si preparano ad affrontare nel primo turno i Phoenix Suns. I Memphis Grizzlies buttano fuori i San Antonio Spurs e conquistano la possibilità di entrare nel tabellone di post season affrontando nella sfida senza appello i Golden State Warriors sconfitti dai Lakers.

SAN ANTONIO SPURS-MEMPHIS GRIZZLIES 96-100 (9°posto vs 10°posto)

I Memphis Grizzlies battono San Antonio Spurs e si garantiscono l’accesso alla sfida finale per entrare nel tabellone playoff. Al FedEx Forum parte fortissimo Memphis che raggiunge già i 20 punti di vantaggio (11-31) nel primo quarto chiuso avanti 19-38. San Antonio con pazienza riesce però a rientrare e con un parziale di 30-18 nell’intero 2°periodo arriva a -7 a metà partita (49-56). Nel secondo tempo c’è grande equilibrio, si segna poco nella terza frazione (16-16) con le due squadre sul 65-72 all’ultima pausa. A inizio di ultimo quarto San Antonio accelera e trova il sorpasso (83-81 a -6’55” dalla fine) ma Memphis non cede. Anderson e Valanciunas riportano i Grizzlies avanti (87-94). Gli Spurs si affidano alle triple di Gay (90-94 a 3′ e quella del 96-99 a 9″ dallo stop) ma i padroni di casa riescono a gestire il gap. L’1/2 dalla lunetta di Ja Morant fissa il risultato sul 96-100 finale. Per Memphis 24 punti (8 nell’ultimo quarto) di Dillon Brooks, Valanciunas chiude con 23 punti e 23 rimbalzi, facendo registrare la prima doppia-doppia con 20+20 nella storia dei Grizzlies. Ja Morant ne aggiunge 20, 10 di Jackson Jr. Gli Spurs per la prima volta nella loro storia non raggiungono i playoff per due stagioni consecutive. La tripla doppia stagionale di Dejounte Murray (10pts, 13reb, 11ast) è la sua 5a in stagione (il massimo in un campionato degli Spurs da David Robinson nel 93/94) ma non basta. 20 punti a testa per DeRozan (partito con 1/11 dal campo nel primo tempo chiudendo con un 5/21) e Gay, 11 punti e altrettanti rimbalzi per Keldon Johnson, 10+10 per Jakob Poetl.



GOLDEN STATE WARRIORS-LOS ANGELES LAKERS 100-103 (8°posto vs 7°posto)

I Lakers scacciano i fantasmi ed entrano nei playoff dalla porta secondaria. Allo Staples Center accesa gara contro i Golden State Warriors che vengono battuti e vanno a incontrare Memphis per l’ultimo posto disponibile nella griglia della Western Conference. Una partita dai due volti. Tenuta in mano dai Warriors nel primo tempo con i L.A. che sbaglia tantissimo. I 31 tiri falliti dai Lakers nella prima metà di gara è il massimo per i gialloviola in questa stagione. Golden State comanda 28-22 nel primo quarto e va all’intervallo sul 55-42. Nella ripresa si cambia registro. La difesa dei Lakers morde e l’attacco segna 35 punti nel terzo quarto contro i 42 realizzati nell’intero primo tempo. L.A.è di nuovo in scia ma Golden State riesce a tenere il vantaggio con le magie balistiche di Steph Curry ben supportato da Wiggins. Lebron James distribuisce assist e un suo servizio al bacio per un taglio in back door di Caruso chiude il terzo quarto sul 79-77 per il team di Steve Kerr. A inizio di ultimo quarto i Lakers raggiungono il primo vantaggio (79-81) e allungano fino al 79-85. Il tutto firmato da James e Davis che dominano la scena. I Warriors si assestano e accusato il colpo cercano di ripartire. Curry e Wiggins riportano Golden State a -1 (89-90) a -6’24” dalla fine. A -3’39” la tripla di Jordan Poole scrive 96-95 che diventa 98-95 poco dopo con i due liberi segnati da Curry. Gli ultimi 2′ si aprono con un fallo di Green su LeBron James proiettato a canestro. LeBron fa 1/2 e tutti in parità a quota 98. Green commette ancora fallo, e stavolta in attacco, si va dall’altra parte e un assist di Caruso mette nelle manone di Anthony Davis la palla del 98-100. Curry ai liberi riporta tutto in parità a -1’23”. I Lakers sono in attacco mentre arriva l’ultimo giro di lancette. Buona la difesa di Golden State che chiude ogni possibilità agli avversari. La palla arriva a Lebron James che con 1″ sul cronometro dei 24″ mette la tripla decisiva da oltre 8 metri dedicandola a Green che lo aveva “maltrattato” poco prima. E’ questa l’azione che decide la partita e manda i Lakers ai playoff. Poole sbaglierà due volte la tripla del pareggio e per i Warriors non resta che affidarsi alla sfida senza domani contro Memphis.

Tripla doppia per Lebron James (22pts, 11reb, 10ast), 25 punti di Davis, entrambi decisivi nell’ottimo secondo tempo dei Lakers. Steph Curry chiude con 37 punti (6/9 da tre), Wiggins 21. Doppia cifra anche per Poole e Bazemore (10).