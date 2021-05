Dopo Boston anche Washington festeggia l’ingresso nei playoff tramite il Play-In Tournament. Sul loro campo della Capital One Arena i Wizards eliminano Indiana, confermando il trend stagionale che li ha visti sempre vincenti nei tre precedenti in regular season, e si prendono l’ottavo posto nel tabellone della Eastern Conference.

La gara vera dura poco più di un quarto. Dopo il 29-30 del primo quarto è decisivo è il parziale di 16-0 per Washington a metà del 2°periodo che porta la squadra di coach Brooks sul 34-50 a 6’32” dall’intervallo. A metà partita i Wizards sono già in controllo (52-66) e gestiscono senza particolari problemi il gap conducendo fino all’83-114 della fine del terzo quarto. Nel periodo conclusivo arriva il massimo vantaggio dell’intera serata (83-116) con Washington che gestisce le forze in vista dei playoff ormai certi. Sirena finale con il 115-142 che proietta i Wizards al primo turno playoff contro Philadelphia, la numero 1 a Est.



A livello stastistico Bradley Beal chiude la partita con 25 punti (16 dei quali nel terzo quarto), doppia-doppia per Russell Westbrook (18pts, 15ast e 8 reb) che in 13 stagioni NBA ha sempre centrato la qualificazione ai playoff. Hachimura aggiunge 18 punti (6/8 dal campo), 15 punti-13 rimbalzi e 5 stoppate per Daniel Gafford protagonista della sua miglior partita in carriera. In doppia cifra anche Neto (14) e Anthony Gill (10). I Pacers, ancora privi di LeVert, hanno avuto Sabonis in tripla doppia (19pts, 10reb, 11ast) e un Malcolm Brogdon da 24 punti. McDermott e Martin chiudono a 13 punti, 11 per Stanley.