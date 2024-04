NBA Playoffs 2024: sweep di Minnesota, vincono Indiana, Knicks e Clippers

L’ultima partita di domenica 28 aprile è quella che decreta la prima squadra ad avanzare al secondo turno playoff. I Minnesota Timberwolves dopo una gara e una serie dominata riescono a fare lo sweep (4-0), contro i deludenti Phoenix Suns, presentatasi ai playoff senza un’identità e troppo poco per riuscire ad ambire a qualcosa di importante.

Quest’ultima partita, equilibrata nel punteggio 122-116, con Edwards autore di 40 punti e Towns 28 punti, 10 rimbalzi. Per i Suns non bastano Durant 33 punti, 9 assist, Booker 49 punti (career high ai playoff per lui). I Phoenix Suns in estate avranno molto da ragionare vista la deludente stagione a partire anche da coach Vogel.

PHOENIX SUNS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 116-122

PHO: Durant 33 + 9 rimbalzi, Booker 49.

MIN: Edwards 40 + 9 rimbalzi, Towns 28 + 10 rimbalzi, McDaniels 18.

A New York si gioca la prima partita domenicale tra i Knicks e i Philadelphia 76ers. Match molto equilibrato fin dall’inizio ma che vede spuntare sul finale i Knicks, grazie soprattutto a Brunson autore di una prova stellare, segnando 18 tiri con 47 punti e 10 assist, primo giocatore di New York sopra i 40 punti nella storia della franchigia ai playoff.

A dare contributo alla squadra anche Anunoby con 16 punti e 14 rimbalzi, e McBride con 13 punti. Per i 76ers non basta Embiid (27 punti e 10 rimbalzi) giocando 44 minuti. La squadra se vorrà andare avanti non potrà contribuire solo sul loro giocatore chiave, serie adesso sul 3-1 per i Knicks.

PHILADELPHIA 76ERS-NEW YORK KNICKS 92-97

PHI: Embiid 27 + 10 rimbalzi, Oubre Jr 19, Maxey 23.

NY: Brunson 47 + 10 assist, Anunoby 16 + 14 rimbalzi, McBride 13, Hart 17 rimbalzi.

In gara 4 dominio degli Indiana Pacers contro i Milwaukee Bucks. Pacers quasi perfetti con 22 triple segnate, Haliburton segna un parziale di +10 mantenuto poi fino a fine match, e Turner ne mette a referto 29, sono i giocatori decisivi della partita. I Bucks purtroppo soffrono e non sanno colmare gli infortuni importanti di Antetokounmpo, Lillard, il doppio tecnico di Portis nel primo quarto e i troppi falli di Middleton, con 25 punti in serata. Serie complicata per i Bucks. sotto adesso 3-1.

INDIANA PACERS-MILWAUKEE BUCKS 126-113

IND: Turner 29 + 9 rimbalzi, Siakam 13, Haliburton 24, Nembhard 15 + 9 assist.

MIL: Middleton 25 + 10 rimbalzi, Lopez 27 + 9 rimbalzi, Beasley 20.

Una delle serie più belle ed equilibrate del primo turno è tra i Los Angeles Clippers e i Dallas Mavericks. Gara 4 parte con l’assenza di Leonard, ma questo non ferma una squadra che al secondo quarto raggiunge anche il +30, arrivando poi all’intervallo sul +17, 66-49. Fondamentale per il recupero di Dallas, Irving con 40 punti.

Doncic invece fatica al tiro pur segnando 29 punti, (10 assist e 10 rimbalzi) e troppe polemiche nei confronti degli arbitri che lo porteranno anche a prendersi un tecnico nel primo tempo. I Clippers colmano l’assenza di Leonard, con il duo George/Harden, autori di 33 punti a testa con prestazioni da vari campioni e portando così adesso la serie sul 2-2.

LOS ANGELES CLIPPERS-DALLAS MAVERICKS 116-111

LAC: George 33 + 8 assist, Harden 33, Zubac 13.

DAL: Irving 40 + 7 rimbalzi, Doncic 29 + 10 assist + 10 rimbalzi, Jones Jr 14.