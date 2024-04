NBA Playoffs: Indiana e Dallas confermano il fattore casa, Phoenix a un passo dall’eliminazione

Gli Indiana Pacers pur essendo sfavoriti riescono a vincere dopo un tempo supplementare contro i Milwaukee Bucks 121-118. Partita molto equilibrata, primo quarto con i Pacers che chiudono un parziale di +17, nei successivi tempi i Bucks recuperano via via fino al quarto quarto 111-111. Il pareggio arriva grazie ad una tripla di Khris Middleton, prestazione da 42 punti, ottenendo così il suo massimo in carriera ai playoff. A destare preoccupazione in casa Bucks sono le condizioni di Lillard uscito acciaccato dalla partita, la squadra spera di non perdere anche lui, vista l’assenza della stella di casa Giannis Antetokounmpo. Indiana effettua una bella prova di squadra soprattutto grazie a Tyrese Haliburton autore di una tripla doppia, 18 pt, 10 reb, 16 ast, prestazioni ottime anche di Turner 29 pt, Siakam 17 pt, Nembhard 16. Serie 2-1 a favore di Indiana.

INDIANA PACERS-MILWAUKEE BUCKS 121-118

IND: M. Turner 29 pt, 9 reb, T. Haliburton 18 pt, 10 reb, 16 ast, P. Siakam 17 pt, 9 reb, Nesmith 13 pt, Nembhard 16 pt.

MIL: K. Middleton 42 pt, 10 reb, B. Portis 17 pt, 18 reb, D. Lillard 28 pt.

Tyrese Haliburton's game-winner in phantom 🤩 pic.twitter.com/3ugI2pC15I — Indiana Pacers (@Pacers) April 27, 2024

Una delle sfide più belle ed equilibrate del primo turno NBA è quella tra Dallas Mavericks e i Los Angeles Clippers, serie adesso sul 2-1 per Dallas grazie ad una bellissima prova di squadra grazie al duo, Luka Doncic 22 pt, 10 reb, e K. Irving 21 pt, ma anche con il contributo D. Lively II 13 pt, P. Washington 10 pt, D. Jones Jr 11 pt. Per i Clippers situazione molto difficile con P. George e K. Leonard assenti il primo causa falli, il secondo complice l’infortunio che ancora lo attanaglia. Westbrook complica le cose nella serata concludendo con 1 pt ma cosa ben peggiore viene espulso, causa due falli tecnici. La partita vede Dallas arrivare anche sul +21 e Los Angeles grazie ad Harden l’unica stella della serata che cerca di colmare il vuoto dei compagni porta ad avvicinare la squadra fino al -6 grazie ai suoi 21 pt. Ci sembra di capire che i Clippers devono svegliarsi se non vogliono ritrovarsi come i cugini Lakers.

DALLAS MAVERICKS-LOS ANGELES CLIPPERS 101-90

DAL: L. Doncic 22 pt, 10 reb, 9 ast, K. Irving 21 pt, D. Lively II 13 pt, P. Washington 10 pt, D. Jones Jr 11 pt.

LAC: I. Zubac 19 pt, 8 reb, J. Harden 21 pt, N. Powell 21 pt.

Look at that man fly 🛫 pic.twitter.com/mQ8ISAOGzn — Dallas Mavericks (@dallasmavs) April 27, 2024

L’ultima sfida di giornata ha visto Minnesota vincere in maniera tranquilla contro i Phoenix Suns 126-109, serie così sul 3-0 e poche chance rimaste per i Suns. Partita equilibrata fino all’intervallo, a fare la voce grossa è stata la prestazione di Minnesota al terzo quarto dove mettono un parziale che porta loro fino al +20, questo causa i fischi dei tifosi di casa stufi di subire sconfitte con una squadra che puntava ad essere una contender per il titolo NBA e che si ritrova in grande difficoltà, soprattutto visto le stelle di casa Suns che non brillano come dovrebbero. I T’Wolves dal canto loro eseguono una buona prova di squadra, solida e concreta, con A. Edwards con 36 pt, Karl-Anthony Towns 18 pt, 13 reb, Rudy Gobert 19 pt, 14 reb, Mike Conley 15 pt.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-PHOENIX SUNS 126-109

MIN: A. Edwards con 36 pt, Karl-Anthony Towns 18 pt, 13 reb, Rudy Gobert 19 pt, 14 reb, Mike Conley 15 pt, Alexander-Walker 16 pt.

PHO: K. Durant 25 pt, B. Beal 28 pt, D. Booker 23 pt.