La prima volta alle Finals NBA dal 1974, la nuova possibilità di vincere l’anello dopo l’unica volta lontana ormai 49 anni. I Milwaukee Bucks vincono gara-6 della Finale di Eastern Conference e accedono all’atto finale della stagione NBA 2020/2021, nella sfida contro i Phoenix Suns. Finiscono al tappeto gli Atlanta Hawks ai quali non basta il rientro dopo due partite di Trae Young e il tifo del suo pubblico. I Bucks vincono conducendo per 48′ e si prendono meritatamente la serie nonostante l’assenza di Antetokounmpo nelle ultime due partite.

I Bucks comandano la partita sin dall’inizio, costringono gli avversari a delle pessime cifre nel primo tempo (6/18 al tiro, 10 palle perse) ma nonostante ciò la differenza in termini di punteggio non è così marcata. 28-24 al 12′ e 47-43 all’intervallo. Ma è il terzo quarto a decidere chi dovrà essere il Campione della Western Conference. Parziale di 44-29 per i Bucks con Khris Middleton autore di 23 dei suoi 32 punti complessivi. Milwaukee scappa sul 91-72 alla terza sirena, tocca il +22 a inizio di quarto periodo e inizia a informarsi sugli alberghi di Phoenix. Atlanta nel finale vuole comunque provarci, arriva a -6 a 3’41” dalla fine ma Middleton sistema subito le cose e, insieme all’unica tripla della serata di PJ Tucker a -1’02” dalla sirena, ristabilisce per bene le distanze fissando alla fine dalla lunetta il 118-107 con cui si chiudono i giochi.



L’MVP di gara-6 è Middleton che tira con un 10/22 dal campo, 4/10 da tre punti, distribuisce 7 assist e recupera 3 palloni. Con lui decisivo anche Jrue Holiday che confeziona una prova da 27 punti (11/23 al tiro) 9 rimbalzi, 9 assist, 4 recuperi e 2 stoppate. L’eroe di gara-5, Brook Lopez, contribuisce con 16 punti e 6 rimbalzi, Bobby Portis sfiora la doppia-doppia con 12 punti e 9 rimbalzi. Dalla panchina Pat Connaughton porta 13 punti (3/6 da tre) e Jeff Teague 11 punti con un niente male 3/3 da oltre l’arco. Miwaukee torna così alle Finals dopo l’ultima volta datata 1974 (sconfitta contro Boston) in totale per la 3a volta considerando la sua prima apparizione del 1971 (vittoria contro Baltimora). 12a vittoria per i Bucks in questi playoff eguagliano il record di franchigia che risale proprio a quel1971 per il maggior numero di successi in una postseason.

Atlanta saluta la stagione maledicendo l’infortunio alla caviglia di Trae Young capitato in gara-3 e che ha tolto alla squadra la sua stella nelle partite probabilmente decisive. Il playmaker texano è rientrato ma non ha inciso come avrebbe voluto. Alla fine 14 punti, 4 rimbalzi e 9 assist con 4/17 dal campo e un brutto 0/6 da tre punti. Young chiude i playoff con una media di 28.8 punti e 9.5 assist diventando il 6°giocatore con una media di almeno 25 punti e 9 assist. Il primo da Lebron James nel 2018. Bogdanovic chiude con 20 punti, Capela 14 e 9 rimbalzi, Collins 13 punti e 11 rimbalzi. Danilo Gallinari termina la sua prima stagione ad Atlanta segnando 13 punti (3/5 da tre) mentre Cam Reddish realizza 21 punti e mette a segno 6 triple diventando così il 2°giocatore 21enne a realizzare così tanto da oltre l’arco in una partita di finale di Conference. L’ex-Duke è in compagnia di Kobe Bryant che fece lo stesso nel 2000.

La gara di Atlanta è stata anche l’ultima per Marv Albert la voce storica della NBA che si ritira dopo 55 anni di carriera. Semplicemente un’istituzione per il mondo del giornalismo sportivo statunitense. Ha commentato 13 NBA Finals, 25 All-Star Game, colonna sonora del Dream Team alle Olimpiadi, Albert ha praticamente segnato un’epoca nel racconto della pallacanestro come ha sottolineato un emozionato Reggie Miller, sua spalla in telecronaca di gara-6, al termine della partita congedando il suo illustre collega.

Questo il calendario delle FINALS 2021

GAME 1: 06.07 [email protected]

GAME 2: 08.07 [email protected]

GAME 3: 11.07 [email protected]

GAME 4: 14.07 [email protected]

ev GAME 5: 17.07 [email protected]

ev GAME 6: 20.07 [email protected]

ev GAME 7: 22.07 [email protected]