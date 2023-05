NBA Playoffs: Boston non molla, i Celtics dominano gara-5 e accorciano sul 2-3 contro Miami

MIAMI HEAT-BOSTON CELTICS 97-110 (20-35, 24-26, 28-29, 25-20) Serie 3-2

Per la quarta volta in questi playoffs i Boston Celtics vincono una partita che li pone davanti all’eliminazione. Era successo in due occasioni nella semifinale di Conference contro Philadelphia, si è ripetuto nella Finale della Eastern contro i Miami Heat con coach Joe Mazzulla che diventa anche il terzo allenatore esordiente nella storia della NBA a vincere 4 gare che potevano portare l’esclusione dai playoff raggiungendo Paul Westphal (Phoenix Suns nel 1993) e Joe Mullaney (Lakers nel 1970).



Nella 5a partita della serie si registra il dominio dei Celtics che partono fortissimo e non si lasciano più prendere. Dal +15 del primo quarto (20-35) Boston arriva al 44-61 dell’intervallo in un primo tempo dove il suo quintetto base segna 51 punti contro i 19 degli starters di Miami. Il divario raggiunge il suo apice con il +24 per una partita che è controllata sostanzialmente in maniera agevole dai biancoverdi. 72-90 al suono della terza sirena e via sciolti sul 97-110 con cui termina la partita.



Boston per la prima volta nell’intera stagione porta quattro uomini oltre 20 punti realizzati e tira con il 41% da tre punti. In questa stagione la squadra di Mazzulla ha avuto queste percentuali da oltre l’arco in 40 partite ottenuto 38 vittorie. Dall’altra parte nessuno degli Heat termina con almeno 20 punti sul tabellino. E’ la prima volta dal 2013 che una squadra ha 4 uomini sopra il “ventello” e l’altra nessuno, la 5a volta nella storia della NBA. Derrick White segna 24 punti (6/8 da tre), 23 per Marcus Smart (4/6 da tre) con 5 recuperi. 21 a testa per Brown (3/5 da tre e 3 recuperi) e Tatum (11 assist e 8 rimbalzi). Il poker dei Celtics basta per sconfiggere gli Heat privi di Gabe Vincent (out per una distorsione alla caviglia) che hanno in Duncan Robinson il miglior realizzatore con 18 punti uscendo dalla panchina. Adebayo 16, Haywood Highsmith 15, Caleb Martin e Jymmy Butler 14 completano il box score di Miami che rimane avanti nella serie con qualche certezza in meno. Sabato sera si torna a Miami (Kaseya Center ore 2.30 italiane) con gli Heat che proveranno ad essere la 2a testa di serie nr.8 dal 1984 ad andare nella Finals e i Celtics a completare la rimonta portando di nuovo tutti al TD Garden.