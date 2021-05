Prime sfide nelle serie Playoff tra Brooklyn Nets e Boston Celtics, nella Eastern Conference, e Denver Nuggets-Portland Trail Blazers nella Western.

BOSTON CELTICS-BROOKLYN NETS 93-104 (serie 0-1)

Subito protagonista il trio delle meraviglie dei Nets finalmente tornato in campo al gran completo. 30 punti e 12 rimbalzi per Kevin Durant, 29 di Kyle Irving e 21 per James Harden. 80 dei 104 punti complessivi di Brooklyn portano la firma del tris di stelle di coach Nash. Boston ha retto bene il primo tempo, chiudendolo sul 53-47. In avvio di terzo periodo il sorpasso (53-54 con tripla di Harden) per i Nets che hanno messo la freccia e non si sono fatti più riprendere. Massimo vantaggio 82-99 a 2′ dalla fine per Brooklyn che ha portato anche Harris in doppia cifra (10). Per Boston ci sono alla fine 22 punti di Tatum, 17 di Smart, 14 per Kemba Walker. Robert Williams chiude con 11 punti e 9 stoppate (il massimo di un giocatore partito dalla panchina in una partita dei playoff dal 1974). 10 punti per Fournier. Kevin Durant diventa l’unico giocatore nella storia della NBA con una partita da 30 punti e più di 10 rimbalzi nel suo debutto nei playoff con più squadre (era successo anche nel 2017 con Golden State).

PORTLAND TRAIL BLAZERS-DENVER NUGGETS 123-109 (serie 1-0)

Portland piazza subito il colpo in gara-1 andando a violare il parquet dei Denver Nuggets. Damian Lillard da una parte e Nikola Jokic dall’altra illuminano la scena con l’asso dei Blazers capace di terminare con 34 punti e 13 assist. Il centro serbo candidato a MVP della stagione colleziona 34 punti e 15 rimbalzi. Denver parte bene e conduce fino a 2′ dal termine del primo quarto che arriva con il parziale di Portland per il 35-30 del 12′. All’intervallo i Nuggets sono avanti 58-61 dopo un secondo quarto in equilibrio dove i padroni di casa hanno avuto al massimo 6 punti di margine. A inizio di 3°quarto Campazzo firma la tripla del +9 (60-69) ma Portland replica con il sorpasso che arriva a -6’53” dalla terza pausa (75-73). Dopo 36′ Portland conduce 96-86 e si affaccia all’ultimo segmento di partita con molta inerzia in mano. Denver e Jokic provano a rientrare ma riescono ad arrivare solo al -4 (107-103) a 5’47” dalla fine. A quel punto parte lo strappo definitivo di Portland che firma un 11-0 che toglie ogni speranza alla squadra di casa. Finale 123-109 per l’1-0 dei Blazers. Oltre a Lillard, coach Stotts ha McCollum da 21 punti, Nurkic in doppia-doppia (16 punti e 12 rimbalzi), Simons con 14 ma anche un super Carmelo Anthony fischiato dai suoi ex tifosi di Denver. 18 punti alla fine per Melo. I 12 punti arrivati nel solo primo quarto risulta essere il suo massimo in una partita dei playoff dal 2013. E’ il 6°giocatore negli ultimi 25 playoff ad aver realizzato almeno 12 punti nei primi 12′ partendo dalla panchina.