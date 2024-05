NBA Playoffs: Brunson e Hart portano NY al secondo turno, Indiana elimina i Bucks

L’MVP che non ti aspetti è TJ McConnell, play dei Pacers che fa registrare il career high di punti ai Playoffs e pareggia quello di assist (20+9).

Seconda uscita consecutiva al primo turno di Playoffs per Milwaukee, ancora senza Antetokounmpo e con Lillard che ha provato a rientrare dall’infortunio solo per non avere rimpianti.

La gara si spezza già nel primo periodo, con i padroni di casa che piazzano un parziale di 23-3 da cui non torneranno più indietro; quando Milwaukee ritorna a -8 (78-85) a 6 minuti dal termine, è sempre McConnell a guidare l’11-0 dei suoi con un paio di bombe in fila.

Milwaukee Bucks @ Indiana Pacers 98-120

Bucks: Lillard 28, Portis 20 + 15 rimbalzi, Lopez 20.

Pacers: Toppin 21, McConnell 20, Siakam 19.

Josh Hart infila la tripla decisiva a 24 secondi dal termine, che chiude le speranze di Phila e manda i Knicks allo scontro con Indiana al secondo turno dei Playoffs.

I Knicks partono subito bene e arrivano addirittura al +22 già nel primo quarto (33-11), ma Phila non si scompone e con un parziale di 32-15 nel secondo quarto (grazie anche a 5 triple di Hield) chiude il primo tempo in vantaggio (51-54). Quando i Sixers raggiungono il +10 a metà del terzo periodo(61-71), sono i Knicks a restare calmi e rientrare a contatto, fino alle azioni finali in cui sigillano il passaggio del turno.

NY Knicks @ Philadelphia 76ers 118-115

Knicks: Brunson 41 + 12 assist, DiVincenzo 23, Anunoby 19.

Sixers: Embiid 39 + 13 rimbalzi, Hield 20, Maxey & Oubre Jr. 17.