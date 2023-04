NBA Playoffs: Butler mostruoso fa volare Miami, Lebron vince all’overtime, Heat e Lakers sul 3-1

E’ la notte di Jimmy Butler e dei Miami Heat che vincono gara-4 del primo turno playoffs contro i Milwaukee Bucks e spingono sull’orlo del precipizio la nr.1 dell’Eastern Conference. 3-1 per Miami così come è 3-1 anche per i Lakers che allungano il vantaggio nella serie contro i Memphis Grizzlies dopo un tempo supplementare.

MILWAUKEE BUCKS-MIAMI HEAT 114-119 (33-28, 24-22, 32-28, 25-41) – SERIE 1-3

Vittoria in rimonta degli Heat che rincorrono nell’ultimo quarto dal -14 (successo con rincorsa più largo dell’intera stagione) fino al sorpasso definitivio che li porta a una sola partita dal passaggio del turno. Il punto del 3-1 è marchiato a fuoco dalla prestazione mostruosa e storica di Jimmy Butler. Il suo box score riempito da 56 punti eguaglia la 4a miglior prova di sempre ai playoff nella storia della NBA. Meglio di lui soltanto Michael Jordan (63 punti in gara 2 del primo turno dei Playoff 1986, contro Boston il 20 aprile 1986), Elgin Bayolor (61 in gara-5 delle Finals del 1962) e Donovan Mitchell (57 nella bolla nel 2020 in gara-4 contro Denver). Per Butler 19/28 dal campo, 3/8 da tre, 15/18 dalla lunetta, anche 9 rimbalzi in una partita dove ha segnato 22 punti nel primo quarto (sui 28 dell’intera squadra) e 20 nell’ultimo periodo, quello decisivo per la rimonta e la vittoria. Questi 56 punti sono ovviamente anche il massimo nei playoff nella storia degli Heat dove ormai Butler è incastonato. Milwaukee è adesso con le spalle al muro nonostante il rientro di Giannis Antetokounmpo. Ma la terza tripla doppia in carriera del greco non è bastata ai Bucks per impattare la serie e tornare ora a Milwaukee con tutta la pressione addosso. 26 punti, 10 rimbalzi e 13 assist per Giannis che però è tradito dal supporting cast fatta eccezione per Brook Lopez che ha chiuso con 36 punti e 11 rimbalzi, 7 dei quali in attacco. 14 per Holiday (4/12 al tiro) e Middleton (6/19) , 8 di Allen e niente dalla panchina, appena 16 punti ripartiti tra Ingles, Portis e Connaughton. I Bucks sono rimasti frastornati dall’impetuosa risalita degli Heat nel finale con un 4/13 dal campo. Dal 1984 a oggi solo 4 volte la testa di serie nr.8 è stata capace di essere sul 3-1 contro la nr.1.

GARA-5 In programma nella notte tra martedi e mercoledi a Milwaukee (ore 3.30 italiane)

MILWAUKEE BUCKS-LOS ANGELES LAKERS 111-117 OT (23-29, 29-25, 31-27, 21-23, 7-13) – SERIE 1-3

Anche i Lakers sono a un passo dalla qualificazione contro i Memphis sconfitti in gara-4 dopo un overtime. LeBron James segna 22 punti e 20 rimbalzi (record in carriera) il 5°giocatore nella storia dei Lakers a chiudere una gara dei playoff con 20+20 (in compagnia Chamberlain, Baylor, Kareeem e O’Neal) il primo dal 2004 quando lo fece Shaq. Una partita decisa proprio dal “King” che segna in penetrazione il canestro della parità lasciando poi a Memphis solo 8 decimi di secondo per provare la vittoria ma la stoppata di Anthony Davis su Ja Morant manda tutti al supplementare dove l’inerzia è nelle mani dei gialloviola. Davis segna 5 dei 13 punti dei padroni di casa nel prolungamento, Lebron altri 4 compreso quello del 108-113 a 28″ dalla fine che spezza i sogni dei Grizzlies. Ma c’è dell’altro oltre a James in questi Lakers. Austin Reaves segna 23 punti, D’Angelo Russell 17 prima di uscire per falli, Anthony Davis (non in formissima per un problema fisico ad un anca) aggiunge 17 punti, 12 rimbalzi, 2 recuperi e 4 stoppate. Per Memphis il migliore è Desmond Bane che segna 36 punti pur con un 13/29 dal campo e 3/12 da tre con un paio di errori nell’overtime fatali. Ja Morant dopo i 45 di gara-3 è limitato con 19 punti in 24 tiri. 14 punti e altrettanti rimbalzi per Jackson Jr.

GARA-6 In programma nella notte tra martedi e mercoledi a Memphis (ore 1.30 italiane)